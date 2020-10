Incierto panorama para comerciantes de la Zona Piel

Locatarios y comerciantes ambulantes de la Zona Piel auguran un panorama incierto ante los estragos de la pandemia, en pulmón económico de la ciudad comienzan a cerrar algunos negocios, no demasiados, pero si visibles.

La cancelación de acontecimientos multitudinarios significa pérdidas económicas que los mismos comerciantes no se atreven a cuantificar, se mantienen optimistas, y como no, la renta, el pago de salarios, servicios básicos y otras cosas, no esperan.

El panorama no vislumbraba bien para los comerciantes de la Zona Piel desde la cancelación de la Motofiesta, luego el anuncio del Festival del Globo, virtual, la venta decembrina parece no será cuantiosa, dicen ellos, la comida es más importante.

Cartulinas fluorescentes anuncian que se rentan algunos locales, comerciantes dicen que la situación está difícil.

Pocos visitantes, pocas ventas

En uno de los locales de la Plaza Calzar y Vestir, Raúl Leal Hernández, uno de los locatarios, sentado espera la llegada de clientes, los pasillos están en su totalidad solos al mediodía, sólo los empleados se dejan ver.

“La motofiesta nos pega un poco más, ya que la gente viene por equipo aquí a León, nosotros nos dedicamos a fabricar chamarra para el motociclista; la verdad si nos va muy bien con los eventos, cualquier evento que hagan en el Poliforum, cuando vienen los veterinarios, los médicos, por lo cercas. Si nos vemos afectados” platicó Raúl, quien añade que la época buena para la venta de chamarra en los últimos meses del año espera, este año no sea la excepción.

“Yo a los que vi que les pego, es a los que venden alimentos, a los hotelitos, anteriormente la gente preguntaba y ahora nadie pregunta porque ni gente hay; para nosotros era de buenas ventas ahorita, no solo mayorista, minorista también, el mayorista como sea habla o manda mensaje, pero la otra parte no, estamos a media producción” agregó el comerciante.

Raúl expresó que un amigo suyo fabrica calzado colegial, tiene aproximadamente 50 empleados, a quienes paga medio sueldo por la falta de ventas, mantienen la esperanza de un retorno a clases para que el negocio repunte.

Respecto a la cancelación del Rally 2021, el vendedor dijo que cualquier acontecimiento que atraiga turismo a la ciudad, significa ventas, en distinta medida, pero lo es.

Confían en que las ventas repunten

En otro punto de la Zona Piel, en un local donde comercializar correas para perro, cintos, sombreros, monederos, cartera, Ernesto Rocha recibe algunos clientes que observan, preguntan precios y se retiran.

“Solo hay gente, pero no dinero, no compran, al pasito todas las ventas; la renta no te espera, estamos endrogados con el banco, con las tarjetas; la renta nos consume” platicó Ernesto Rocha, quien explicó que cerraron el negocio aproximadamente 2 meses, no recuerda hace cuánto volvieron a abrir.

La motofiesta, la venta decembrina, el Festival del Globo, cancelación, tras cancelación en un motivo más para ver nuevas formas de venta, aunque algunos comerciantes simplemente no pudieron sostener el negocio, la mayoría de los conocidos de Ernesto Rocha en el Mercado de San Crispín han decidido cerrar el negocio por la falta de venta, la estrategia que él utiliza para intentar vender más es bajar los precios, hacer promociones.

“Se ve que no va a repuntar, no están viniendo camiones; cuando hay eventos, hay repunte de ventas” concluyó Ernesto Rocha.