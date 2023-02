Inauguran oficinas de la CECAMED en Celaya

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- De atender más de 200 quejas al año, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED) ahora solo tiene tres, así lo señaló el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, durante la inauguración de las oficinas de la Comisión en Celaya, que atenderá conflictos que se presentan entre usuarios del servicio de salud, públicos o privados, que se presenten en la región.





Resaltó el funcionario que, en lo que va de la administración de Diego Sinhue, se redujeron un 90%; las principales causas eran por falta de medicamentos, malos resultados del paciente.

Díaz Martínez refirió que el mayor número de quejas eran en contra de hospitales privados; “de traer más de 200 quejas en años anteriores hoy sólo tenemos tres pendientes de resolver, pero no se minimiza, porque no hay pacientes de tercera o de segunda”.









Dijo que aunque haya una sola queja es alarmante y se tiene que atender, no se tiene que echar las campanas al vuelo.

NUEVAS OFICINAS

El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, realizó una gira de trabajo con el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, en la que inauguraron las oficinas de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED), con lo que Guanajuato sigue siendo el mejor sistema de salud y tiene al mejor secretario de salud en todo el país, así lo recalcó el mandatario estatal.

El alcalde Javier Mendoza, resaltó que la (CECAMED) atenderá en Celaya a todos los guanajuatenses, ya que este organismo contribuye a la solución de conflictos que se presentan entre usuarios del servicio de salud, públicos o privados, y que la comisión también apoya la promoción del derecho a la protección de la salud y a una buena práctica de la medicina.

A partir de ayer, las y los ciudadanos de Celaya y de todo el estado podrán contar con los servicios que esta institución ofrece, que es una instancia alternativa para la solución de manera pronta a la inconformidad y conflictos para evitar procesos largos desgastantes y onerosos.

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue, recalcó que para poder seguir siendo el estado con el mejor sistema de salud de todo el país, para mantenerlo, se tiene que apostar a la calidad y a la calidez en el servicio, “quiero reconocer al secretario Daniel Díaz, yo siempre he dicho que es el mejor secretario de Salud que tiene este país, ha sido un secretario que por algo repitió sexenio de Miguel Márquez, y con su servidor, porque tiene muy claro la visión de tener siempre un mejor sistema de Salud y él ha sido un gran impulsor y creyente de las certificaciones de los hospitales, lo cual ayuda a garantizar una mejor calidad en el servicio; sin embargo, como todos sabemos que puede haber cosas qué mejorar, siempre habrá cosas qué mejorar y tiene ese objetivo muy claro de estar cercano a la gente, estar sensible con la gente".





El mandatario estatal resaltó que la Comisión, así como apoya al auditor, también lo hace con el sector médico porque hay mucha gente que, lo sabemos, a veces abusa, y esto por parte de los pacientes, y la responsabilidad es médico-paciente.

El ejecutivo estatal recalcó que la CECAMED lo que busca es garantizar el mejor servicio y evitar los abusos por parte de doctores, pero también los ayudan, y “la ciudadanía debe entender que existen o existimos pacientes muy cabezones que no entendemos que la recuperación es responsabilidad de las dos partes”.

El gobernador reconoció que el personal hace un trabajo muy arduo, por eso el 18 de enero pasado se firmó el convenio de colaboración entre universidades, formadores de recursos humanos por la salud, con el objetivo de que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan tener capacitación en temas que impulsan y garantizan los espacios de práctica, para que sea una práctica segura en los servicios médicos.

Diego Sinhue mencionó que se hizo el cambio de oficina de Irapuato a Celaya; “pues estaba muy fregada, muy jodida, la de Irapuato estaba muy mal, en malas condiciones, poco digno para la gente que recibía y la verdad que, esta oficina en Celaya, es parte de una estrategia de logística para atender mejor las ocho jurisdicciones de Salud que tiene el estado, y la población usuaria de los 46 municipios”.

Por último, el gobernador recordó que el próximo 30 de junio, la CECAMED, estará cumpliendo 25 años y durante ese tiempo ha hecho una gran labor en mejorar la seguridad de los pacientes y la atención hacia sus familias, por eso también han hecho alianzas y convenios con el Poder Judicial, Procuraduría de los Derechos Humanos, con el ISSSTE e IMSS, con la Secretaría de Salud, con los colegios de profesionistas para consolidar la cultura de reconocimiento de los derechos del paciente.

Las oficinas de la CECAMED están ubicadas en el Eje Norponiente Manuel J Clouthier número 101, en la colonia Ciudadela.

SE PRESENTAN 15 CASOS DE ROTAVIRUS

En otro sentido, se informó que la semana pasada, se presentaron 15 casos de rotavirus de niños en la casa cuna, que ya se atendió y los menores están estables.

Díaz Martínez explicó que este tipo de virus se presenta mucho en tiempo de calor, por eso hizo la invitación a la ciudadanía a mantener hidratados a sus menores con agua hervida, no tomar de la llave, lavado de manos y que no se automediquen. Y destacó que no hay casos de mortalidad por rotavirus en Guanajuato.

El encargado de la salud en el estado resaltó que, se sigue con los operativos en los mercados, en los establecimientos de venta de mariscos.