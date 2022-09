INAEBA y Patronato de la Feria firman convenio de colaboración estratégica

León Gto.- 80 personas que trabajaron o colaboraron en la Feria Estatal de León o el Patronato de la misma durante el periodo de enero y la Feria de Verano, recibieron la mañana del martes sus certificados de primaria y secundaria.

Mediante un evento protocolario, autoridades del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de Guanajuato (INAEBA) y el Patronato de la Feria de manera simbólica se entregaron 15 certificados a personas de todas las edades, mismas que son parte de los 80 trabajadores que concluyeron sus estudios básicos.

Los cuales presentaron anteriormente un examen diagnóstico a través de módulos para posteriormente presentar el examen final y demostrar lo aprendido en sus clases y estudios en casa.

“Estoy muy contento de haber terminado mis estudios de primaria, había dejado la escuela porque mis papas ya no podían pagarla, lo poquito que sabía lo había aprendido de mis jefes en mi trabajo, ellos me apoyaron a seguir estudiando, si me costó pero ya la acabé, de hecho no sabía que había sacado diez, si me sorprendí”, comentó Luis Fernando Pérez Ramírez, quien recibió su certificado con un promedio de excelencia.

Además, en el marco de la entrega de certificados de primaria y secundaria, se realizó una firma de convenio entre Alonso Limón Rode, director de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico y José Jesús Correa Ramírez, director general del INAEBA.

Dicha alianza a su vez se une con el pacto social para así atender a la mayor cantidad de alumnos que desertaron la escuela durante la pandemia; por lo que a través del instituto de alfabetización y educación básica buscan regresar a la escuela a aquellos desertores, ofreciendo diversos programas para su educación.

“El estado de Guanajuato tiene aproximadamente 232 mil personas a lo largo y ancho del territorio, con los cuales estamos trabajando para ir rescatando año con año, meta tras meta este número, en el periodo que se tiene pretendemos bajar hasta 10 puntos porcentuales el rezago educativo teníamos un 38 por ciento, estaremos llegando al 28 por ciento aproximadamente, ahorita ya estamos en 29.2 por ciento”, afirmó José Jesús Correa Ramírez, director general del INAEBA.

También señaló que la meta a cumplir este año es entregar 69 mil certificados de primaria, secundaria y alfabetización, ya que hasta el momento se han entregado cerca de 37 mil 500 certificados, por lo que INAEBA confía en que se llegue a la meta en menos de tres meses.