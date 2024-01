Imploran buscadoras el regreso con vida de Lorenza

Salamanca, Gto.- Luego de que dos presuntos implicados en la desaparición forzada de Lorenza Cano, fueron detenidos e imputados por los delitos de homicidio y privación de la libertad, no evitó que su familia fuera desplazada de Salamanca al temer por su vida, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado continúan en libertad otros implicados, por lo que la investigación sigue su curso a efecto de localizarlos y capturarlos; ante ello integrantes del colectivo Madres Buscadoras en Sonora imploraron por el bienestar de la activista salmantina.

“Pedimos que sean piadosos que no le quiten la vida ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos y ayudar a otras madres a buscar a sus seres queridos solo somos madres que luchamos incansablemente por encontrar a nuestros familiares, nosotras no buscamos culpables, solo queremos regresar a un hijo, una madre, una hermana, un padre con su familia, no queremos incomodar a nadie”, imploró Cecilia Patricia Flores fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

A falta de confirmación por parte de las autoridades, en las últimas horas trascendió que los familiares de la activista salmantina abandonaron la ciudad, por el presunto temor de ser víctimas de quienes les arrebataron a sus familiares, debido a que de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), otros implicados en estos crímenes aún se encuentran prófugos de la justicia.

Local Captura FGE a presuntos captores de buscadora salmantina

A pesar de ello y conscientes del riesgo que representan las actividades de búsqueda para madres guanajuatenses y toda la República, continuarán con sus jornadas, en las que solicitan el acompañamiento de las autoridades para inhibir riesgos, situación que se planteó el pasado 15 de enero a las autoridades del Estado por parte del colectivo local, luego del distanciamiento con el Municipio.

Un recuerdo de esperanza

A una semana de su desaparición, sus compañeras recuerdan a “Lore”, como la llaman sus seres queridos y allegados, a quienes les hace falta la amiga, la madre, la compañera de búsqueda, una mujer que desde 2018 ayudó a otras en las jornadas, en las que si bien fueron pocas sus intervenciones debido un problema en un pie, siempre estuvo al pendiente de las otras madres a quienes llevaba alimentos durante las actividades de campo, en donde su hija participaba con mayor frecuencia, que es donde más se le extraña en el ámbito familiar y altruista que desempeñó.

Desaparecidos en Guanajuato

Datos de la FGEG, revelaron que se tiene reporte de más de tres mil personas desaparecidas, aunque existe una cifra negra de quienes no han denunciado la desaparición de su familiar, por ello se estima que el número real sea hasta seis veces más del 2018 al 2023.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Las cifras oficiales que entregó la Comisión Estatal de Búsqueda, indicaron que en 2022, se reportó la desaparición de dos mil 405 personas un 80% hombres y el resto mujeres. En 2023, la Comisión acumuló dos mil 624 reportes de desaparición en el periodo de enero a septiembre, de los cuales más del 50% fueron localizados, ya sea con vida o sin vida.