Ignora advertencias y cae en socavón en Chapalita

León, Gto., (OEM - Informex).- Un vehículo cayó en un socavón tras la imprudencia de su conductor, que fue negligente ante las advertencias de los vecinos. "Le dijimos que no se acercara, que había obras y que se podía caer, pero le valió, le quiso dar por un lado y se terminó cayendo”, lamentó Tereza Macías, residente de la calle Sonora.

El incidente tuvo lugar tras una intensa tromba registrada la madrugada del lunes 10 de julio, que dejó inundaciones de hasta 50 centímetros sobre la banqueta en la calle Sonora. Actualmente, está sometida a reparaciones del sistema de drenaje, incluyendo el reemplazo de tuberías, que han generado un amplio socavón en el que se efectúan labores durante todo el día para su corrección.

El desbordamiento del agua, derivado de la lluvia, no solo causó el accidente vehicular, sino también provocó inundaciones en las viviendas locales, afectando especialmente a los hermanos Macías. “Llevamos 34 años viviendo aquí y jamás se nos había inundado como el día de ayer, lo peor es que el agua no se metió por la puerta, sino por las coladeras”, expresó con preocupación Tereza Macías.

A pesar del percance, los trabajadores de la obra se sienten agradecidos de que la situación no pasó a mayores. "Gracias a Dios el señor está bien y a nosotros no nos afectó en nada la construcción, no dañó ni las tuberías ni arruinó el progreso, lamentablemente la única pérdida fue material, pero de todas formas no hay que saltarse las reglas”, manifestó Juan Manuel, obrero en la construcción del drenaje.

La calle Sonora de la colonia Chapalita enfrenta retos considerables debido a la fuerte temporada de lluvias. Las inundaciones recurrentes y las obras en curso representan desafíos para los residentes y las autoridades, que buscan soluciones a largo plazo para evitar futuros incidentes y minimizar los impactos de las lluvias.

Las autoridades correspondientes están llevando a cabo las investigaciones para determinar la causa exacta del incidente y la posible negligencia del conductor. Este caso sirve como un fuerte recordatorio de la importancia de prestar atención a las señales de advertencia y seguir las indicaciones en las áreas de construcción, especialmente durante la temporada de lluvias.