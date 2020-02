¡Hoy se pagan los tamales! Así que paga si te salió el niño en la rosca del Día de Reyes

Los de chile rojo, siguen siendo los tamales favoritos para degustar en la celebración del día de la Candelaria, dulce son de los que menos gustan a la gente.

Y como dice el dicho, no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla, y se tiene que pagar la bendición caída al partir la pasada rosca del 6 de enero Día de Reyes.

En México la celebración encaja con el inicio del trabajo en el campo y la tierra desde hace dos siglos, pero siempre como platillo fuerte, masa con carne de puerco, salsa, queso o dulce; cocidos en una olla tamalera con vapor.

Para las personas dedicadas a este placer culinario, representa una buena oportunidad para brindar sus servicios y platillos y claro los pedidos para las familias son la mejor opción en este día de reunión familiar.

Más o menos en las calles de las ciudad y Zona Centro de León el precio del tamal ronda los 10 pesos, y por sí el interés de seguir la tradición sigue en pie, hay productores de este rico platillo que disminuyen un peso si los pedidos son por centenas.

“Pues se nos incrementa al doble el trabajo en este día, y más porque es fin de semana; aprovechan el viernes, sábado y el mero domingo y algunos el lunes para encargar tamales; se descuenta un peso a como los vendemos en las calles”, dijo María, tamalera de la Zona Centro.

“Los de chile rojo son los que más encarga la gente habitualmente y después los de salsa verde con queso son los buenos; ya casi no nos piden de dulce son de los que menos hacemos; ya tenemos varios pedidos para mañana (domingo)”, explicó Daniela también dedicada al tamal.