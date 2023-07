Hoy se celebra a San Chárbel, el santo libanés [VIDEO]

León, Gto.- Por primera vez, con mariachis y una misa se celebró a San Chárbel, el santo libanés en el Templo del Inmaculado Corazón de María . Es patrono de los que sufren en cuerpo y alma, los devotos anotan en un listón su petición o necesidad y posteriormente la amarran a su cuello, brazos o pies.

El padre Enrique Mascorro López, rector del Inmaculado Corazón de María declaró que desde hace un año que tiene el cargo, le ha sorprendido la devoción que se profesa a San Chárbel, reflejo que se nota en listones que le ofrecen y que lo van tapizando en poco tiempo.

“Estamos celebrando la memoria de San Chárbel, es el primer santo de la iglesia maronita, fue un monje libanés dedicado en su vida a la oración, vivir en radical entrega a Dios y a la vez al prójimo que al irse a la ermita al desierto vive esa austeridad, sobre todo por amor que es lo que lo mueve”, comentó.

“Es una devoción hermosa y la comunidad libanesa en México se reúne y honra a San Chárbel, pero en el país se ha extendido, algunos templos tienen su imagen como aquí en el inmaculado”, añadió.

Los milagros de San Chárbel

Andrés Padilla es devoto de San Chárbel, platicó que en coordinación con el padre Enrique Mascorro por primera vez se realizó una misa en la que el Mariachi Continental le cantó "Las mañanitas", asimismo informó que cada 24 de mes a las 12:00 horas se hará una celebración en el templo Inmaculado Corazón de María para los fieles.

“Yo no conocía a San Chárbel, era chico y a mi abuela la quiero como si fuera mi madre, ella tenía su pie muy malo al grado de tener gangrena. Un día llegué al oratorio del Templo de San Felipe Neri estaba llorando, de hecho me daba vergüenza que me vieran así y me hice en un rincón y estaba la imagen de San Chárbel y le dije, yo no te conozco, no se quien eres, pero si tú me ayudas con mi abuelita vamos a ser amigos y voy a rezar y voy hacer un bienhechor para ti”, indicó.

“Con la fe y la petición a los tres días a pesar del grado que tenía mi abuela en su pie, fue dada de alta y no se explica cómo se curó porque ya era algo casi imposible de que le mocharon su pie y de ahí fue un milagro espectacular”, aseguró.

En cambio, la señora Teresa platicó que hubo un tiempo que su hija le dejó de hablar debido a que la culpaba porque su papá las abandonó, entonces una persona le dijo que cortara un listón del largo que media su hija y le escribiera el milagro y posteriormente se lo llevara a San Chárbel, así lo hizo y al poco tiempo le comenzó hablar a su mamá.

¿Por qué se le ponen listones de colores?

A San Chárbel hay que escribirle la petición en un listón de para que no se le “olvide” interceder ante Dios por la necesidad.

Esta costumbre inició cuando una fiel preocupada por una enfermedad que no sanaba pasó a orar para pedir a Dios por su salud, viendo la imagen de San Chárbel le pide su ayuda, fue tanta su angustia que decidió dejarle por escrito la petición para que no la olvide y al no encontrar papel para anotar lo hace en un pedazo de listón, al pasar el tiempo, regresó agradecida por que Dios le había sanado por la intercesión de San Chárbel y en gratitud le deja otro listón.

En el Líbano se acostumbra colocar velos o bufandas de seda o algodón atados entre sí rodeando una iglesia o cualquier edificio para protegerlo de calamidades.