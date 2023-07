Hoy es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos

Hoy 25 de julio se celebra el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos , fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adrián López Campos, coordinador de veteranos y rescatista acuático de la Cruz Roja Mexicana, platicó sobre la importancia en la prevención para evitar más muertes así como la finalidad de concienciar a los ciudadanos.

“Celebramos el día dando difusión para que la gente sepa donde nadar y es una necesidad saber hacerlo, se debe concientizar no solamente por un día, necesitamos que la gente esté preparada tanto en primeros auxilios, cómo desplazarse en el agua con seguridad”, comentó el rescatista.

Adrián platicó que en temporadas vacacionales se dan los ahogamientos tanto fines de semana como de semana en presas o bordos, por el calor muchos niños o familias acuden a los estanques y no hay quien los cuide o quien los regule esta actividad.

Sin embargo, comentó que la edad regular de fallecimientos por esta causa es a partir de los diez y 12 años hasta los 30 años, en las personas adultas regularmente ingresan a cuerpos de agua alcoholizados.

“Este tipo de accidente se da más en lugares privados porque desde hace años, en semana santa se cierran las presas para evitar incidentes que se pueden evitar aunque la gente no lo tomó de buena manera porque sienten que se les restringe su libertad porque sabemos que hay ingesta de bebidas alcohólicas y no son lugares adecuados”, indicó.

¿Cómo se pueden prevenir los ahogamientos?

El rescatista acuático de la Cruz Roja Mexicana en León explicó que para prevenir los ahogamientos es necesario nadar en lugares que sean vigilados, un balneario brinda seguridad, hay zonas delimitadas, alturas, tipo de agua en cambio en la presa, bordo o río no se cuenta con ciertas especificaciones.

“Lo que nos pega más es entregar el cadáver de un niño a los papás porque estaban esperando que no sea cierto hasta que ellos lo vean y es lo que nos pega en lo emocional”, dijo.

Ahogamientos en viviendas

Por otro lado, también se cuenta con los ahogamientos en los hogares, y a decir de Adrián, la prevención de los niños es cuando empiezan a caminar y tratar de mantener cunetas, botes, tambos o baldes de agua completamente cerrados.

“A el niño pequeño lo que le llama la atención son los brillos, los reflejos del sol en el agua, o una lámpara, a muchos niños les gusta el agua y van a chapotear ahí entonces en un descuido en una cubeta caen o en un barril que dejaron abierto. No falta que se estaba asomando o el niño pasa por una escalera y no tiene barandal y de repente cae al barril, entonces esas cosas se tienen que tener tapadas, una cubeta de 19 litros no es mucho pero al caer de cabeza no se va a poder reincorporar”, aseguró.

Para concluir, Adrián recordó un rescate que sucede rumbo a Jalisco, hace varios años en el que una familia estaba pescando en una lancha, estaban tomando cerveza y el papá se quiso orinar en la orilla de esta y perdió el control entonces la lancha se volteó; un niño de seis años se quedó atorado en el tumbo red para pescar y no lo pudieron sacar.

“Estuvimos trabajando hasta en la noche hasta que lo pudimos sacar, fue muy triste esa escena”, expresó.

Adrián y todos los rescatistas entrenan todos los sábados en la deportiva del estado como guardavida, nadadores y buzos de rescate, pero también capacitan a todas las personas que gusten se puede hacer un grupo especial tanto en lo más básico que es seguridad acuática y entrenamiento de guardavidas que incluye certificación y ya después pueden ser parte del equipo de rescatistas siempre y cuando cumplan el curso de técnico de urgencias médicas.

En un recuento que realizó El Sol de León, en este municipio solo se registró un deceso por ahogamiento pero el año pasado fueron siete casos en propiedades privadas.

El mes de junio un bebé de diez meses cayó en una cubeta con agua y cloro en Brisas del Campestre. A Daniel lo trasladaron al Hospital Materno Infantil de manera urgente pero al ser atendido perdió la vida.

En el 2022, un caso que enlutó a una familia es el de dos adolescentes que iban caminando por el bordo de un estanque de riego cuando resbalaron. Reyna Teresa de 14 años perdió la vida.