Haitianos tendrán que permanecer 45 días en León, pero no tienen dónde quedarse

León, Gto.- El director general de la Casa del Migrante Galilea ubicada en León, Carlos Álvarez Guevara, dijo que la permanencia de los más de 70 migrantes haitianos que llegaron a sus instalaciones se terminará este jueves, pues no cuentan con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos.

Sin embargo, el grupo de personas tendrá que permanecer en León al menos 45 días, que es el tiempo que tarda el trámite que iniciaron en el Instituto Nacional del Migrante (INM) ubicado en esta ciudad para legalizar su estancia en territorio mexicano.

“Por otro lado, otra de las situaciones es que ellos se tendrían que ir el días jueves, todos, o sea mañana, una vez que salgan a hacer su trámite ya no estarían regresando al menos que hubiera otro tipo de condiciones por parte de las autoridades y pudieran ellos aportar lo que nos hace falta, nosotros encantados de atenderlos, de recibirlos, pero no sería posible como asociación civil no nos da para poderlos atender por mucho tiempo”, dijo.

Aunque las autoridades de gobierno del estado informaron que se trata de más de 100 migrantes los que llegaron a León la noche del lunes, Carlos Álvarez dijo que hasta la Casa Galilea sólo llegaron 70, la mayoría hombres, algunas mujeres y dos bebés.

Sin embargo, durante el transcurso de este miércoles esperaban la llegada de 12 personas más, por lo que la situación se complicaba ya que sólo recibieron unas despensas como apoyo por parte de las autoridades.

"Cuarenta y cinco días aproximadamente y ellos se tienen que quedar aquí en el municipio y en el estado, si abandonan el estado pues ya están renunciando al trámite, entonces tienen que quedase aquí, no lo pueden iniciar aquí e irte a Tijuana o irte a la frontera, tienes que esperarte porque precisamente ese trámite es lo que te va a poder dar la movilidad aquí en el territorio", comentó.

La Casa del Migrante Galilea se encuentra en la calle Río Balsas casi esquina con Independencia del barrio de San Miguel, desde ese punto los migrantes tienen que salir hasta las oficinas del INM para realizar su trámite, por lo que algunos han decido quedarse a dormir afuera de las instalaciones del gobierno federal.

En ambos puntos hay personas haitianas que requieren de alimentos, agua y sobre todo artículos de higiene personal.