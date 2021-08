Hace alianzas en Sapica el diseñador Jorge Sánchez

León, Gto.- El diseñador tijuanense Jorge Sánchez, quien presentó su colección Primavera-Verano en la pasarela de Gala del Salón de la Piel y el Calzado (Sapica) en su octogésima quinta edición, buscará hacer alianzas con empresarios locales debido que está convencido que pueden competir en cualquier parte del mundo, debido a la calidad de sus productos, diseños y costos.

“En León quiero hacer colaboraciones de bolsas y zapatos, tenemos un evento en Tijuana que será binacional, a fines de octubre y principios de noviembre, ‘Moda por vida ‘entonces ahí quiero presentar esta colaboración, a ver si podemos invitar a Sapica a que haga presencia”, continúo.

Comentó que todos los tenis, nuevos zapatos en tendencia así como las suelas, modernas y cómodas “están despegando bastante bien” y los precios son buenos, sólo falta un poco de exposición.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Jorge Sánchez presentará en Sapica su colección Primavera-Verano 2022



“La calidad de lo que traigo ahorita me sorprendió mucho las suelas, creo que he cambiado mucho la calidad; el calzado de niño está increíble las marcas Chabelo, Coqueta, no tienen punto de comparación”, explicó.

El diseñador hará colaboraciones con marcas que vio, aunque prefiere mantener en reserva los nombres, por lo que está interesado en hacer diseño mexicano porque es lo que se vende en Estados Unidos.

“Cuadra por ejemplo es una marca que he visto expuesta en todas partes, más en Estados Unidos, en Texas y Las Vegas, la calidad de ellos es increíble, no le piden nada a los diseños internacionales”, recalcó.

Dijo que en Estados Unidos los clientes buscan diseños cómodos, que tengan raíces mexicanas y que tenga calidad, “y me inspiré en eso, si voy a poner una bolsa que tenga una función, no sólo por el diseño, me siento muy orgulloso de México”.

Jorge tiene más de 20 años y estaba en una tienda “Retro”, donde empezó a reconstruir piezas de los 30 y 40, se basaban en el diseño moderno y así comenzó a crecer.

Confirmó que en León mandará a hacer todas las etiquetas, sacos para mandar la ropa y las cajas lo mandará hacer en la ciudad. En las prestigiosas tiendas Nordstrom.

“Quiero abrir el mercado para todos y que haya oportunidades para todos”, finalizó el creativo y emprendedor.