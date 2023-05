Habitantes del polígono Medina y Maravillas se manifiestan a falta de luz, agua y drenaje [VIDEO]

León, Gto.- Habitantes del polígono Medina y Maravillas se manifestaron la mañana de este miércoles afuera de Palacio Municipal para pedir apoyo al municipio para que se regule la zona debido a que no cuentan con los servicios de luz, agua y drenaje.

“No es vida la que llevamos, no hay luz y hay personas que están enfermas y necesitan refrigerar medicamentos; no hay agua y por lo tanto la zona es muy sucia y hay bastantes infecciones sobre todo en niños; no hay drenaje y esto lleva a que haya muchos animales”, comentó Patricia Gómez, vecina de Ampliación Medina.

De acuerdo a los afectados son alrededor de 500 familias las que no cuentan con los ya mencionados servicios. Para poder obtener agua compran pipas o garrafones que cuestan 20 pesos cada 40 litros, esta cantidad solo les dura un día y no desperdician ni una sola gota.

"Si supieran como es vivir sin nada"

Estas familias manifestaron que vivir en el polígono de Medina y Maravillas también genera inseguridad por la falta de luz y es que la zona se presta a asaltos y cometer otro tipo de delitos que pone en riesgo la vida de las personas.

“Yo invito a cualquier autoridad a que pase un día completo con nosotros, a que viva como nosotros vivimos para que realmente entienda nuestras necesidades. Ahora, si nos hemos colgado de la luz, pero es porque pedimos el servicio y no nos dan, nosotros no nos oponemos a que nos cobren el servicio, peor luego dicen que nos van a multar por hacer esto de manera ilegal”, añadió.