Guillermo del Toro tendrá su mural en León

León, Gto. (OEM, Informex).- Hace una semana se comenzó a trabajar en lo que será un homenaje al cineasta Guillermo del Toro, a través de un mural se plasmarán algunas de sus obras.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Zhot artista que realiza el mural compartió detalles de la obra que se tiene pensada desde hace dos años.

“El modelo con el que se trabajan estas obras es del Instituto Municipal de la Juventud, somos dos personas que estamos interviniendo y somos del colectivo RNK, a su vez nosotros somos parte de MuraLeón y este es un homenaje que se tenía pensado desde hace 2 años y por distintas cuestiones se había postergado”.

PROCESO

El artista comentó que lo primero que se debe de tener es el muro, se tiene que checar, hacer un estudio de medidas, luego pasar a la idea creativa para ver qué es lo que quieren representar en el mural en base a las medidas que tienen.

En este caso es un muro de 6 x 8 metros, se eligió este lugar pensando en que no le diera el sol, para que la gente lo pudiera ir a visitar y no hubiera ningún problema.

Luego explicó que se hace una investigación total del muro, checan el diseño, la geometría, ven el acomodo y en base a lo que consideran y pensando que a la gente le puede gustar y disfrutar.

MURAL

Por cumplir con todas las necesidades, se eligió El Mercado Metropolitano, se dio la oportunidad de participar y buscaban un lugar donde pudiera permanecer más tiempo.

El diseño quedó de la siguiente manera: la imagen principal será el rostro de Guillermo del Toro, en la parte central, una semi-pirámide donde se van viendo diferentes personajes como el monstruo de la película ‘La forma del agua’, Pinocho y Sebastián J. Grillo, algunos personajes de 'El laberinto del Fauno', en la parte alta los personajes más serios y tenebrosos.

Hace una semana comenzaron la obra y calculan se tardarán aproximadamente un mes en acabarlo, sólo dos artistas lo están interviniendo Zhot y Brote del colectivo RNK.

Trabajan de 6 a 7 horas diarias por las alturas y el material, debe de ser de un uso acotado porque el material tiene solventes.

Se tiene planeado que esté listo para el 13 de mayo.

TALENTO LEONÉS

Para el talento leonés es muy importante participar en este proyecto: “A mí en especial, me fascina que sea de este personaje. Yo siempre quise hacer algo de él, me gustan mucho sus películas. La temática me está gustando cada obra que estoy haciendo trató de hacerla lo mejor posible por si algún día lo ve Guillermo que le guste”.

Recalcó que MuraLeón ha sido un parteaguas en todo el país, un programa que fue punta de lanza en todo el país: “Sacan cosas que nosotros estábamos haciendo hace 10 años en León, como pintar los panteones, usar los malecones, intervenir las locaciones con la gente y mediante el arte”.

MURALEÓN

Dentro de los eventos más importantes de MuraLeón está: ‘Mictlarte’, dedicado al Día de Muertos; ‘De 2 a 3 caídas’ murales con temática de lucha libre y ‘Malecor’ intervención de arte urbano en Malecón del Río.