Guanajuato libre de tráfico ilegal de Biodiversidad

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Alejandro Callejas Linares, director de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), dijo que en Guanajuato no hay lugar al tráfico ilegal de la Biodiversidad, pues se trabaja para garantizar la preservación de las áreas naturales protegidas y el cuidado de vegetación y fauna.

Está protegida fauna y vegetación.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, dijo que el cuidado de estas áreas se realiza a través de las unidades de manejo de vida Silvestre con lo cual no se permite que se realice esta mala práctica que atenta contra las áreas naturales.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dijo que en el sureste del país se ha dado el tráfico ilegal de la Biodiversidad, donde ha ocurrido el tráfico de loros, guacamayas y pericos que están protegidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059.

Local Existe compromiso de reforzar acciones para el cuidado y protección del área natural protegida

"En Guanajuato no tenemos algún registro en particular de tráfico ilegal de vio diversidad, la mayor parte de esos registros los tiene PAOT y Profepa en sus oficinas del estado, hace poco la organización WWF estaba haciendo un estudio a nivel nacional sobre el tráfico ilegal, pero aquí en el estado tenemos dada de alta las unidades de manejo de vida Silvestre que son las que se encargan de producir algunos animales y plantas para su comercialización pero sabemos al menos de manera genérica que a veces los grandes felinos son materia de tráfico ilegal y cuando se detecta algún felino de este tipo por ejemplo algún jaguar, puma, León, o elote, tigrillo o linces, se revisa su legal procedencia para saber que vino de comercio legal y en caso de que no sea así se toman las acciones pertinentes al respecto".

Explicó que otro tipo de tráfico ilegal de la Biodiversidad es el robo de cactáceas que son traficadas de manera ilegal y extraídas de los ecosistemas, sin embargo, dijo que en Guanajuato no se tiene registro de esta práctica.

Señaló que han estado trabajando en conjunto con la Procuraduría de Ambiental y Ordenamiento Territorial y la Orofepa para garantizar que no haya tráfico ilegal de la Biodiversidad en la entidad.

"Nosotros en lo que va de esta administración no hemos tenido denuncias de tráfico ilegal de especies, lo que hemos visto es que se han decomisado algunos animales, sobre todo felino, parece que un puma pero tenía su legal procedencia".