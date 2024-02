Guanajuato en History Channel con la serie ¿Y tú qué vas a hacer?

CELAYA, Gto.- Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, dio a conocer que el gobierno del estado hizo una inversión de tres millones de pesos para que la serie ¿Y tú qué vas a hacer?, en la que se promociona a los 46 municipios de Guanajuato, sea transmitida por History Channel.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Y por otro lado, señaló que se tienen pláticas con aerolíneas canadienses y europeas para traer vuelos de estos países al aeropuerto internacional de Guanajuato. Además de que ya reactivó la ruta Bajío-Atlanta, y está por reactivarse la Bajío-Detroit, las cuales se detuvieron por la emergencia sanitaria debido a la pandemia por la Covid-19.

DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LOS 46 MUNICIPIOS

En entrevista, el funcionario estatal señaló que para la atracción de turismo internacional y de otros estados, así como local, es decir, de otros municipios de Guanajuato, el gobierno del estado invirtió tres millones de pesos para la difusión de la oferta turística de cada uno de los 46 municipios del estado.

Infórmate aquí ➡ ¿Buscas la comodidad en hospedaje? Casa 63 abre sus puertas en San Miguel de Allende [Galería]

La inversión de los tres millones de pesos es para que en el canal History Channel transmita la serie ¿Y tú qué vas a hacer?, en la que se hace la difusión de los 46 municipios bajo la conducción del actor Arap Betke, la cual iniciará el 21 de marzo durante 12 semanas.





El Aeropuerto Internacional de Guanajuato es uno de los más importantes de conectividad del centro del país. | Foto: Archivo / El Sol del Bajío





“Es importante dar a conocer a los turistas guanajuatenses, nacionales e internacionales para que sepan qué hay que hacer, no todo es las ciudades patrimonio, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, corredor industrial, sino también al norte, al este, noroeste etc., por todos lados, tenemos mucho que ofertar”, destacó Álvarez Brunel.





Álvarez Brunel explicó que hace poco se reactivó la ruta Bajío-Atlanta y está por reactivarse la Bajío-Detroit. | Foto: Archivo / El Sol del Bajío





Sobre si los hechos de violencia que se han presentado en diferentes municipios de la entidad han afectado, mencionó que el año pasado se registró el doble de turistas en comparación del año anterior, porque Guanajuato sigue teniendo atractivo; “la inversión privada en infraestructura turística el año pasado se duplicó en relación al 2019, nadie va a venir al estado a poner su dinero si no hay negocio, y si no hay condiciones, las condiciones existen, desafortunadamente vivimos una situación que no es exclusiva de Guanajuato, es del país y la directriz del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha sido muy clara, de atener a los ciudadanos de Guanajuato y a los visitantes”, resaltó Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del Estado.





Guanajuato sigue teniendo atractivo turístico. | Foto: Archivo / El Sol del Bajío





VUELOS INTERNACIONALES

Por otro lado, mencionó que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato es uno de los más importantes de conectividad del centro del país, el cual tiene 21 vuelos directos a la república mexicana y 11 internacionales.

Local San Miguel de Allende es tendencia para 2024

Álvarez Brunel explicó que hace poco se reactivó la ruta Bajío-Atlanta y está por reactivarse la Bajío-Detroit, las cuales pararon por la emergencia sanitaria por la pandemia por la Covid-19.

“Hay pláticas con una línea canadiense de bajo costo para vuelos al Bajío, pero también con una Europea hay pláticas, y es que reconocen la importancia del Aeropuerto del Bajío para pasajeros y de carga para el transporte de mercancía, entonces estamos en eso”, explicó el secretario de Turismo.

Resaltó que el año pasado el Aeropuerto Internacional de Guanajuato recibió más del doble de pasajeros que el 2019, ya que en 2023 fueron 3.2 millones de pasajeros los que se recibieron.