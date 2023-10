Guanajuato en condiciones de recibir industrias: Diego Sinhue Rodríguez

CELAYA, Gto.- El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que la entidad que gobierna es la mejor en cuestión de oferta y suficiencia de servicios básicos para recibir a las empresas que lleguen a instalarse por el fenómeno de nearshoring que ya comenzó a impactar a estados del norte de la república mexicana como Nuevo León y los cuales ya comenzaron a resentir los efectos de la suficiencia en materia de energía eléctrica y agua.

Afirmó que somos el estado con la mejor infraestructura en energía eléctrica, porque no somos una ciudad estado, pues en Guanajuato, hay más de 15 municipios con más de 100 mil habitantes y eso permitió que la infraestructura se dispersara por todo el estado, especialmente en el corredor de la carretera 45 y eso permite que no existan problemas de transmisión como ocurre en otros estados.

Con respecto al tema del agua, señaló que la entidad cuenta con aguas superficiales, por esta razón se está armando desde su gobierno un proyecto para saber qué tanto se pueden explotar acuíferos como la Presa Solís, por lo que está llevando a cabo negociaciones con Conagua para ver si esa agua se puede usar para consumo humano y también para uso industrial.

A pregunta expresa acerca de los efectos que ya está padeciendo Nuevo León, respecto a sacrificar a su mancha urbana para abastecer de energía a la industria, el mandatario estatal consideró que el estado norteño nunca estuvo diseñado para una zona industrial, al igual que estados como Querétaro, Aguascalientes o San Luis Potosí, concentraron las empresas en zonas conurbadas y sin embargo Guanajuato no presenta esa condición.





El territorio de Guanajuato cuenta con las condiciones para recibir a la industria nacional y extranjera. | Foto: Alfonso Berber | El Sol del Bajío





“Guanajuato no tiene zonas conurbadas, la más grande es León y no está conurbada, como tenemos esas 15 ciudades dispersas con una infraestructura eléctrica lo suficientemente distribuida”, insistió en que estados como Jalisco tiene ciudades pegadas a las zonas industriales y eso causa el desabasto para las zonas habitadas.

Calificó como “ideal” la situación de Guanajuato para recibir a toda la industria que, ante el fenómeno del nearshoring, busquen un estado competitivo en México para la instalación de sus fábricas, porque tenemos suficiente energía, mano de obra calificada, porque la entidad goza de una ubicación geográfica privilegiada, con las dos carreteras más importante que cruzan el estado que son la 45 y la 57, además de las principales empresas ferroviarias, Ferromex y CPKC.









Finalmente, dijo que nunca se privilegiaría la instalación de la industria por encima del beneficio de los guanajuatenses, terminó diciendo que el estado cuenta con muy buenos sistemas operadores de agua en los municipios y garantizó la suficiencia de agua para consumo humano.

GUANAJUATO DEBE APROVECHAR EL MOMENTO: PACHECO

Por su parte, el periodista financiero Rodrigo Pacheco, dijo que Guanajuato no tiene opción más que entrar a la oportunidad del nearshoring, puso como ejemplo, el PIB per cápita de Nuevo León, anda en los 17 mil dólares, mientras que el PIB per cápita nacional, anda en los 10 mil dólares, lo cual refleja que la prosperidad de un habitante neolonés está muy por encima de la de cualquier habitante de México, así que lo que genera la inversión instalada en una ciudad, te va a generar mejores salarios y ese volumen de empleos y su derrama económica se traducirá en prosperidad para el estado.

Al ser cuestionado sobre los riesgos de la sustentabilidad puso como ejemplo a Israel, un país de 8 millones de habitantes ubicado en medio de un desierto, con una situación de conflictos bélicos apremiantes y sin embargo es uno de los países más prósperos de la tierra, gracias a la gran instalación de fabricantes de semiconductores que, por cierto, requieren grandes cantidades de agua para su producción.

“Pensar que no abrirnos a la oportunidad del nearshoring, preservará nuestros recursos, es un error, los recursos igual se van a terminar, más bien habrá que ser más creativos para hacer más productivos nuestros recursos y aprovechar el momento histórico para Guanajuato”, sentenció.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la mejora de los salarios que pagan las grandes industrias, dijo que paulatinamente tendrán que ir mejorando, sin embargo, estos salarios son mucho mayores que lo que perciben las personas que viven en la informalidad, además de carecer de seguridad social y otras prestaciones que las empresas sí proveen a sus trabajadores.