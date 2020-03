Guanajuato cuenta con infraestructura médica contra el coronavirus

Silao, Gto.- “En Guanajuato no hay casos de coronavirus y Guanajuato tiene la fortaleza institucional para llevar temas como este”, dijo el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en la III Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESSA).

“Para mí es fundamental este grupo de coordinación, lo que buscamos es estar preparados, no es alarmar, no es sobre reaccionar, es poner todo en su punto medular, necesitamos estar todos pendientes de esta situación; este tipo de mesas nos llevan a sacar una crisis con mayor eficacia”, dijo el Gobernador.

Guanajuato, agregó, es un estado coordinado en acciones preventivas con los tres niveles de gobierno, por lo que pidió prudencia al difundir y captar información con fuentes fidedignas, pues la información alterada puede afectar la economía del Estado, la estadía social o provocar acciones de discriminación.

Resaltó que no se suspenderá ningún evento masivo de fechas inmediatas, como SAPICA o el Rally Guanajuato-México, y que la gente puede venir a Guanajuato con toda confianza, pues se cuenta con medidas preventivas y un aparato médico con diversas instituciones para cualquier contingencia.

No se cancela ningún evento, Guanajuato tiene cero casos de coronavirus, pero hay que seguir implementando protocolos en medidas de higiene y seguridad; hay que seguir trabajando de manera transversal, esta mesa no debe levantarse, hasta que ya no haya riesgos

En esta mesa de trabajo se trató el panorama epidemiológico del COVID-19, la vigilancia epidemiológica, el plan de acción estatal y los acuerdos de acciones a implementar para la prevención.

En la III Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud para #GTO, reafirmamos que nuestro Estado cuenta con un sistema de salud sólido y listo para prevenir y atender cualquier contingencia como el #Coronavid19. pic.twitter.com/3VyZiyf9oz — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) March 2, 2020

Entre las medidas básicas preventivas se recomienda lavarse las manos frecuentemente, utilizar gel antibacterial, utilizar pañuelos desechables, cubrirse la boca al toser o estornudar, limpiar y desinfectar objetos de uso común y no escupir.

En esta reunión estuvieron presentes dependencias federales, estatales y municipales de Salud, Educación, Social, Deporte, entre otras, además de representantes de algunos municipios y de la Secretaria de la Defensa Nacional.