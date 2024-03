Guanajuato con cuatro municipios en riesgo de sequía; altas temperaturas continúan sin ceder

León, Gto.- De acuerdo al titular de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato, Vicente Zepeda López, la mayor parte del estado oscila entre los 35 y 40 grados centígrados durante esta temporada de calor. Con la mitad de la entidad en sequía severa y la otra con sequía moderada.

Además el funcionario estatal dijo que San Luis de La Paz, Atarjea, Victoria y Xichú son los cuatros municipios que se encuentran en sequía “excepcional”, que es la más alta.“En sequía moderada prácticamente está a la mitad del estado y la sequía severa la otra mitad que es el norte, cuatro de los municipios tenemos una sequía excepcional que es el máximo de sequía que hay en el estado: es Atarjea, San Luis de la Paz, Xichú”, dijo.

Sin embargo añadió que esperan que para los meses de junio la situación se pueda mejorar con las lluvias.“Se esperan ya en mayo o junio, pero con la llegada de las lluvias esperemos también la mitigación, entre los 35 y 40 grados, en este momento estamos en la mayor parte del estado a 35 o 40 grados y de cero a cinco grados en las temperaturas más bajas, ese es el margen”, agregó.

En cuanto al almacenamiento de agua de las presas que hay en el estado informó que están a menos del 50%.“Es de acuerdo al grado y a la resequedad que hay en el suelo, pero influyen varios factores, entonces todo está en base en cuanto a nuestros almacenamientos, eso sí no hay que confundir los almacenamientos o la capacidad que tenemos que a este momento tenemos un 49%”, aseguró.

Detalló que presas como La Solís cuenta con un almacenamiento del 62%, mientras que la Tuxtepec alcanza el 70% y que la situación es más crítica la registra la Laguna de Yuriria y la Presa Allende.

“Lamentablemente porque sí efectivamente la Laguna de Yuriria está en menos de 7%, un 6.8%, presa Allende está en un 14% y la Purísima la traemos en un 42%, sin embargo, comentar que el plan de riego de acuerdo al volumen está asegurado, de acuerdo al que realizó de manera conjunta el Distrito de Riego 01 y la federación con el Consejo de Cuenca.“Es muy distinta el agua que tenemos en los almacenamientos de estas presas que para nosotros son importantes, las más importantes en el estado y abastecen de agua al riego, no confundir al temporal, el temporal se baja el agua que llueve y efectivamente no podemos hablar ahorita de una afectación porque luego hay quien dice, pero todavía no llegamos en este año”, dijo.