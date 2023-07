Gobernador no incurrió en violación de la Ley Electoral: Luis Ernesto Ayala

El diputado del PAN, Luis Ernesto Ayala, dijo que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no incurrió en ninguna violación de la Ley Electoral ante la petición que hizo frente a cinco mil asistentes en un evento en el Parque Bicentenario.

El pasado miércoles Rodríguez Vallejo se reunió con comerciantes de todo el estado y les pidió: “cuiden a Libia”. En este sentido, el legislador aseguró que lo hizo en un contexto comercial y que no ve ninguna falla.

“El gobernador es libre de hacer lo que está haciendo si lo hace en una invitación que hace a los comerciantes pues es libre de hacerlo, yo no tendría ningún comentario en ningún sentido, yo creo que no incurre (a ninguna violación de la ley electoral) y sin embargo él es quien lo menciona y si hubiera alguna responsabilidad él tendría que asumirla, pero desde mi perspectiva no la hay”, dijo.

Añadió que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Libia García, está cumpliendo con su trabajo y que no ve los “dardos” cargados para un lado, pues es parte de las labores del gobierno estatal.

“Está cumpliendo la secretario (Libia García) una función y en ese sentido ha habido ese tipo de actos, yo respeto”, agregó.

Referente a la oposición comentó que ya están haciendo campaña con un gasto desmedido y son ellos quienes deberían de responder aunque es una tarea que deben hacer las autoridades electorales y aplicar sanciones.

“Yo creo que ellos son los que deben de responder y no nosotros, sino ellos y los partidos políticos de donde proviene tal vez ese tipo de propaganda, creo que la autoridad electoral podría investigar de dónde vienen esos recursos en este caso porque son en toda la República y no son menor, es un gasto que tiene un significado muy importante desde el punto de vista económico”, dijo.