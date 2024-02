Gerardo Fernández va por León

León, Gto.- Gerardo Fernández fue designado candidato del Partido Verde Ecologista de México para la alcaldía de León.

En su mensaje ante la militancia, dijo que los ciudadanos no tienen por qué estar tolerando y normalizando situaciones que no pueden ser normales en la ciudad, como la inseguridad.

“Hoy este grupo de personas que me acompañan son solamente una pequeña parte de lo que representan este proyecto, y yo soy la cara, pero no es nada sin el apoyo y acompañamiento, sin el esfuerzo que dan cada uno de ustedes, quiero que sepan que los últimos dos años que hemos trabajado desde el congreso, han sido dos años de acercarnos con la gente, de escuchar cuáles son sus necesidades y de tratar de transformar esas grandes necesidades en iniciativas para que cambien la realidad de los guanajuatenses”, dijo Fernández.

Sin embargo, aclaró que se ha topado con una realidad que hoy le mueve a tomar la decisión de lanzarse por León.

“Es que sirve de poco tener muchas leyes si tenemos presidentes municipales que no hacen lo que les corresponde, sirve de poco acercarnos con los ciudadanos, escuchar qué es lo que quieren, hacer las leyes y que al final de cuentas no se apliquen los presupuestos, sirve de poco cambiar y hacer leyes especiales para evitar la violencia, si están matando a los guanajuatenses todos los días sin que se haga algo”.

“Me mueve esa ansia de cambio porque no puedo quedarme con los brazos cruzados, no puedo voltear el día de mañana a ver a mis hijos y decirles que tuve la oportunidad y me quedé con los brazos cruzados, eso no va a pasar, porque lo que me impulsa son ellos, es mi familia y son ustedes, es este gran municipio León, que es nuestra casa, este municipio en el cual nos vamos a quedar a vivir y que no podemos permitir que sigan en estas condiciones”, prometió.

El candidato prometió una campaña de propuestas y de cambio en favor de la ciudadanía.

“Van a tener en mí no solamente un candidato diferente que le va a meter un poquito de sabor a esta contienda, quiero que sepan que también van a tener un candidato lleno de propuestas, que conoce la realidad de este municipio y que sabe cómo resolver los problemas que tanto le aquejan, lo que les pido hoy es que como tuvieron a bien venir a acompañarnos a esta entrega de cartas, también sigan creyendo en este gran proyecto".

Concluyó que el proyecto es real para el municipio y aseguró que va a cambiar la realidad de las colonias, “el proyecto va a dejarle un mejor León a nuestros hijos, vamos a pintar este municipio de verde, va a ser un León panza verde”.