Garantiza SEG lugar a 55 mil alumnos en preescolar

León, Gto.- Proyecta la Secretaría de Educación de Guanajuato, la preinscripción de 55 mil pequeños para el nivel preescolar en León a través del sistema de Inscripción Anticipada (SIA), según informes del delegado de la región III Fernando Trujillo Jiménez. “No hay pretexto, estamos a tiempo y con diferentes líneas de acción para asegurar el servicio educativo para que nadie se quede fuera y que todo registren a sus hijos”, aseguró.

El SIA para el nivel preescolar correspondiente al ciclo escolar 2021-21, permite que con motivo de la actual situación de salud por la pandemia el 99% de los padres de familia que acudían a realizar el trámite de preinscripción en los centros educativos, ahora lo puedan llevar del primero del mes del 1ro de diciembre y hasta el 26 de Febrero, por medio de una mesa de atención virtual http://inscripciones.seg.guanajuato.gob.mx.

Además de la operación de un call center en el horario de 9:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes.

De acuerdo a lo dicho por el delegado de la SEG, para la preinscripción de la o del menor, deberán contar con la CURP, y para los padres identificación oficial (INE), comprobante de domicilio, además de identificar 4 opciones de escuelas deseadas y cercanas.

Se cuenta con el tiempo suficiente para que padres realicen este proceso de registro y no dejar a ningún menor sin educación en cualquier de los grados de preescolar pues estamos a tiempo y en forma, recalcó No hay No hay pretexto, con las diferentes líneas de acción para asegurar el servicio educativo y para que todos registren a sus hijos”.

La SEG estima para el municipio de León un registro de 55 mil menores para este nivel escolarizado, pero todo depende de los padres de familia el cumplir con el proceso de preinscripción, sabemos que ningún entorno familiar es igual, por lo que hacemos un llamado a brindar el espacio de formación para los pequeños del nivel preescolar, dijo el funcionario.

Finalmente se informó que la respuesta será a través del portal del SIA, así como las descargas de las cartas de asignación a partir del 1o de febrero del 2021.