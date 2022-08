Gana Kevin Premio Nacional de Desafío Digital en Logiscool

León, Gto.- Kevin Mariano tiene 12 años y se dice ser apasionado de la tecnología, su sueño es ser militar y ahora es el ganador del Premio Nacional de Desafío Digital en Loogiscool escuela especializada en el empoderamiento de niños y jóvenes que a través de cursos brindan herramientas para desarrollar habilidades de pensamiento analítico, estratégico y matemático así como trabajo en equipo y liderazgo.

El niño es vecino de la colonia Obrera, durante sus vacaciones se levantaba desde temprano para que su mamá lo alcanzara a llevar a las clases y de ahí irse a trabajar ya que para la señora Juana Amada Zermeño López lo primordial es su familia.

Al ver las habilidades de su hijo y el hambre de querer aprender cada día más, fue que a través de redes sociales dio con Logiscool e inscribió a Kevin a cursos de verano.

“Es fantástica esta escuela, me encanta, desde que llegué aquí he aprendido, conocido a más niños y hacer todo lo que me gusta”, dijo Kevin.

El ganador del Premio de Desafío se dijo sorprendido por haber quedado en primer lugar ya que no se lo esperaba.

“Entré al concurso sin saber que iba a ganar pero me emociona, yo solo mostré contesté preguntas e hice pruebas y un proyecto de roblox”, mencionó.

De acuerdo a Luis Navarro, director comercial de Logiscool, los niños aprenden a programar y comienzan a prepararse a temprana edad con talleres que regularmente les enseñan a nivel preparatoria y universidad.

Indicó que es una escuela de programación de videojuegos en la que niños y jóvenes de entre seis a 18 años les enseñan a “tirar” los primeros comandos, crear un robot y hacerlo caminar, saltar así mismo crean su mundo de lo que van imaginando.

Informó que Logiscool es una franquicia húngara innovadora con presencia en 32 países y más de 160 sucursales en las que destaca Europa, Asia, Canadá, Colombia y México; en León la escuela abrió a en el mes de marzo y ya hubo un ganador de Premio Nacional de Desafío Digital.

“Los beneficios es que los niños ya son tecnológicos, en lugar de consumir el videojuego los crea, hay taller de YouTube para que puedan subir su videojuego y además se les da un curso tanto a niños como a padres de familia sobre la seguridad de internet”, platicó.

Explicó que brindan clases de programación de Roblox, Minecraft, les ayudan a digitalizar su imaginación con ilustración digital, YouTube estudio en donde pueden tener su cuenta segura, digital discovery así como cursos de Roblox hackers para detectar las vulnerabilidades tecnológicas para que traten de hacer esos bloqueos y no puedan ser atacados además de kodu programación en 3D y 4D.

Para finalizar, mencionó que hay inscripciones abiertas y tiene becas de 15% si se escriben antes del 15 de septiembre, el costo del semestre está en 5 mil pesos, y el curso de verano tiene un costo de 1 mil 200 pesos, al niño se le presta el equipo en el que va a trabajar.