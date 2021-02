[GALERÍA] Busca ZooLeón alternativas para obtener recursos

León, Gto.- David Rocha, Director del Zoológico de León, destacó que los 9 millones de pesos que se aprobaron por el Ayuntamiento de León se utilizarán para pagar la alimentación de los animales, sueldos y mantenimiento, añadió que propondrán eventos nocturnos controlados en un esquema de visita híbrida en donde los visitantes puedan ingresar al zoológico a pie o en vehículos.

El titular del Parque Zoológico de León comentó que se le solicitó al Ayuntamiento de León recursos para la manutención de este centro de preservación de especies animales y comentó que fue aprobado, detalló “son un poco más de 9 millones de pesos, son para tres rubros básicos, sueldos, alimentación de nuestra población animal y algunos trabajos normales de mantenimiento.

⬇️Da clic aquí⬇️

David Rocha comentó que se desarrollan planes para que el ZooLeón obtenga más recursos “estamos diseñando propuestas, la situación aquí es que nuestras propuestas tienen que se avaladas por las autoridades sanitarias correspondientes y el tema de los contagios desafortunadamente va en aumento en nuestro estado, entonces también queremos ser un lugar que aporte y apoye a la situación de control de los contagios pues se había reducido constantemente, en ese sentido el zoológico de León tiene el compromiso de ayudar y trabajar hombro con hombro con todas las autoridades sanitarias municipales y estatales”.

“Se han evaluado algunos eventos nocturnos controlados, estamos poniendo en la mesa un esquema de visita híbrida en donde la gente pueda ingresar al zoológico caminando o bien a quien lo prefiera en vehículos, y en primer lugar está la seguridad de las personas, los vehículos no estarían interactuando con las personas que vienen a pie” dijo el Director del Parque Zoológico de León.

Sobre las vistas que las personas han realizado dentro de sus vehículos, Rocha comentó que estas sí han producido ingresos “más allá de ganancias si han generado recursos, que evidentemente no es lo mismo, nosotros en general, un domingo promedio de manera habitual teníamos entre las 4 o 5 mil personas aproximadamente, ahorita tenemos 300 vehículos y si bien nos van, evidentemente los ingresos por visitante, por visitas, no son iguales, bajo el esquema de visita segura que bajo el esquema normal, por eso precisamente estamos diseñando propuestas y nuevos servicios que le pueden servir a la gente, los ingresos por visita segura no han ayudado, por supuesto”.

⬇️Da clic aquí⬇️

David Rocha destacó que el Parque Zoológico de León se mantiene en buenas condiciones, y que se le hace a periodicidad mantenimiento a sus diferentes áreas.

“Las ganancias son variadas pues no siempre son 300 vehículos, un domingo normal con esos 300 autos, genera aproximadamente una derrama de 180 mil y antes de la pandemia una derrama de 300 mil pesos, en un solo día” detalló David Rocha y añadió que entre semana visitan el Zoológico entre 16 y 25 vehículos, “un aspecto importante para el zoológico era el tema de las visitas escolares, que prácticamente no están sucediendo y todo esos ingresos están mermados”.

BIEN COMIDOS LOS ANIMALES

Sobre la provisión de insumos para sus ejemplares David Rocha comentó que está asegurada “el zoológico tiene una garantía de abastecimiento de los alimentos de los animales y de su calidad, afortunadamente y gracias al municipio, no hemos tenido la necesidad de bajar la calidad de alimento de los alimentos, en ese aspecto sí queremos que la gente esté tranquila y que en ningún momento los animales han dejado de comer o ha estado en riesgo la salud o la garantía de alimento de los animales”.

“El principal benefactor del zoológico en este tiempo, ha sido mucha gente, muchas empresas que se ha acercado para apoyarnos y ayudarnos, definitivamente el municipio es quien más ha estado al pendiente de nosotros, de los trabajadores y de la población animal del Zoológico de León”, comentó.