Cuesta caro tener una enfermedad

Jorge Enrique Romero padece Diabetes Tipo 1 e hipertiroidismo desde hace 25 años. padecer ambas enfermedades “ha sido muy difícil y complejo porque requiere de un aprendizaje constante y requiere de un cuidado diario”, además de un gasto constante.

Jorge es insulinodependiente; su enfermedad crónica empezó a los 14 años, ahora tiene 38. “Ya tengo más de la mitad de mi vida con ambos padecimientos. A la edad de 14 años estaba muy gordito y de repente empecé a bajar rápidamente de peso, a razón de dos kilos por mes, sin que yo hiciera dieta, me empezó a dar mucho sueño, llegaba de la escuela y me dormía, todo el día estaba tomando agua y yendo al baño, síntomas muy característicos de la diabetes”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [GALERÍA] Busca ZooLeón alternativas para obtener recursos

Un día su padecimiento se complicó hasta caer en un estado crítico. “Fui cayendo en un sueño hasta que llegué a un coma, me llevaron a urgencias ahí descubrieron por medio de análisis que tenía este padecimiento”.

Para él, el padecer diabetes mellitus tipo Ie ha hecho ser constante en los cuidados que debe tomar cada día como usar otro tipo de ropa y cuidar los alimentos. “Ha sido muy difícil y complejo, porque requiere de un aprendizaje constante y requiere de un cuidado diario, desde el desayuno, la comida y la cena, no es difícil porque ya actualmente hay mucha información, cuando a mi me dio hace 25 años solo había información en hospitales, en reuniones y libros especializados. El acceso a Internet ha facilitado mucho”.

Difícil y costoso. “La dieta es cara, las tiras para medir el azúcar se usan mínimo una al día, lo ideal es que se usen dos a cuatros, también son muy caras; a veces se necesita calzado especial o ropa de algodón cosas que suelen ser un poquito más caras de lo normal, todo eso para evitar daños en nuestra piel”.

El vivir con diabetes requiere de una alimentación distinta, Jorge así lo ha hecho por cuidarse “la dieta suele ser un poquito cara porque incluye fruta todos los días, pescado , pollo nueces y granos”.

Sistema de salud no ayudan

Jorge comentó que el sistema de salud está deteriorado pues ofrece atención deficiente en la que los pacientes tienen que invertir dinero y la información la tienen que investigar por su propia cuenta.

Padecer diabetes mellitus tipo 1 para Jorge le ha significado gastos considerables, por los medicamentos que el sistema de salud no le da. Detalló que compra insulina, “una que cuesta 900 pesos y otra que cuesta 400, tiras para checar el azúcar, cuestan 300 pesos un tubito, cada mes o dos tubo dependiendo la economía; cita con el endocrinólogo, 800 pesos; análisis de laboratorio que se tengan que hacer cada 6 meses, 800 pesos”.

“De especialistas unas cuatro consultas al año, de la laboratorio dos consultas al año, son seis eventos de 800 pesos cada uno, son 5 mil pesos por barato al año”, externó.

“Son 1 mil 500 pesos al mes, al año 18 mil pesos, más los 5 mil que ya llevábamos, 23 mil pesos bajita la mano, solo para continuar, sin eventos extraordinarios” detalló sobre los costos del cuidado de su enfermedad Jorge Romero.

Un evento extraordinario puede ser una baja de azúcar muy fuerte, o un alta de azúcar muy fuerte, que alguna de las dos necesite de hospitalización. “Dos veces me ha pasado, en octubre del año pasado, y recientemente en enero, en octubre el chiste me salió como 8 mil pesos porque me hospitalice en el Hospital General, recientemente en 40 mil pesos porque tuve que internarme en un hospital particular debido a la situación de Covid, de saturación de hospitales tuve que ir a una clínica particular”.

“Fue un desajuste metabólico, como en el año 2020 no pude hacerme laboratorios, no pude ver al especialista, por la situación que todos vivíamos no había tantas citas médicas, no había laboratorios todo se detuvo, fui empeorando mes con mes, no me daba cuenta porque no tenía análisis médicos, ni citas con el especialista, me sentía mal”.

Este jueves se conmemora el Día de los enfermos en honor de la Virgen de Lourdes. El Arzobispo de León, Alfonso Contreras, hizo un llamado a ofrecer el padecimiento y dolor por la familia y la iglesia. Jorge prefirió no emitir comentarios al respecto. “No tengo ninguna opinión... he escuchado esas frases antes pero yo creo me reservo mi opinión”.