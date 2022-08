“Fue una jornada tranquila”: Ricardo Sheffield

El morenista y funcionario federal de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que la jornada de las elecciones de Morena que se llevaron a cabo el domingo en Guanajuato estuvo tranquila y sólo le reportaron dos lugares donde posiblemente hubo acarreo de personas a bordo de autobuses.

Comentó que en uno de los lugares que detectaron había dos camiones, mientras que en el otro 3, “que me parece irrelevante, por cierto”, aseguró.

“En general los reportes que tengo en todas las mesas de votación, 29 si mal no recuerdo, van como aquí, un proceso en orden, uno que otro en el que reportan la presencia de autobuses, pero dos en particular de los 29, la mayoría son idénticos a este que están viendo”, dijo.

Y aunque no quiso revelar en qué municipios, aseguró que los mandó hasta fotografiar para investigar de quién son: “eso me lo guardo porque al final no lo voy a litigar en medios (eso se hace al final) del cierre de la jornada o en la proceso de la misma, para eso están las autoridades electorales, las internas porque las formales están de vacaciones, regresan hasta agosto, segunda semana”, agregó.

El leonés negó los supuestos señalamientos de movilización de su parte y de un posible reparto de despensas, y agregó que tampoco cree que el dirigente del Partido Ernesto Prieto lo haya señalado, pues no ha visto ni escuchado ninguna declaración al respecto.

Referente a los conatos de riña que han ocurrido en otras partes de México entre militantes de Morena en este periodo electoral, dijo que en Guanajuato “pudiera haberlos, si los hay pues se resuelven y ya, lo que pasa es que Morena realiza sus procesos con total transparencia, pues en un parque, a la vista de quien quiera venir a haberlo y participar entonces pues estás expuesto a todo”, dijo.

Y sobre un cambio en la dirigencia estatal de Morena que no se ha dado desde 2015, comentó que lo ve necesario, pues eso le podría favorecer al partido.

“Sí, sí hace falta definitivamente, se ha prologando mucho, más de los tiempos que son razonables por distintas circunstancias ajenas a la misma dirigencia, así se dieron las cosas, creo que la pandemia no ayudó mucho”, aseguró.