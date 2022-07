“Creo que el presidente está equivocado”: Luis Gerardo González

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, consideró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está equivocado en la llamada autoridad o pobreza franciscana.

Dijo que más bien, el mandatario federal debe enfocarse en cómo generar abundancia, pero sin fraudes ni corrupción.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Creo que está equivocado el presidente a la hora de hablar de pobreza, el presidente debe de hablar de cómo ganar abundancia con orden, sin fraudes, sin corrupción, pero debemos de pensar cómo generamos abundancia no como generamos pobreza”, dijo.

Comentó que México es un país con muchos recursos donde se deben buscar atracciones de abundancia y no de pobreza como lo está haciendo el presidente AMLO.

Local Salen morenistas de León a votar por líderes estatales

“Yo creo que estamos en un país con tantos recursos, con tantas cosas que lo que debemos de buscar es el bienestar y la generación de riqueza y si nosotros estamos atrayendo cuestiones de pobreza vamos a traer pobreza, si traemos abundancia y pensamos en abundancia vamos a atraer abundancia”, agregó.

En cuanto al pleito del gobierno federal con Estados Unidos y Canadá por lo comercial, dijo que no abona a la prosperidad que se busca en Guanajuato, pues deben ser más prudentes en estos temas porque no se pueden pelear con el mejor socio y es algo que no debe ocurrir.

Aseguró que el mayor socio de México es Estados Unidos de donde emana una importante economía formal por lo que deben ir a lo que está escrito y sin perder la soberanía buscar todos los caminos para llegar a un buen término.

En cuanto a la amenaza de China contra Taiwan el empresario comentó que en este momento no hay nada claro sobre las afectaciones que se puedan generar, pero lo que sí se saben es que hay muchos fabricantes de marcas importantes en el mundo que ya quieren salir de China.