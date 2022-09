Desde temprano llegaron a bendecir sus panecitos [Fotos-Video]

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Por tradición, por fe, por manda o por curiosidad familias se reúnen para comprar panecitos y bendecirlo, costumbre que nació en el Barrio Arriba, por San Nicolás Tolentino , poco a poco se extendió a toda la ciudad.

Los fieles comenzaron a llegar desde las 9:00 am de la mañana para elegir sus piezas, con la fe que no les falten alimentos en su hogar y no enfermarse, los comerciantes ya los esperaban con precios desde 1 peso por pieza hasta de 5 pesos.

Con un bolillito no le faltan alimentos

Teresa Figueroa de la colonia Valle de San José, calcula que tiene 37 años visitando a San Nicolás Tolentino “todo comenzó porque yo trabajaba por aquí por el Barrio, conocí la tradición, me gustó y desde entonces vengo”. En una canasta compra más de 50 piezas de pan de miniatura, acude a la parroquia para que sea bendecido y lo reparte a sus hijos y nietos.

Su creencia es de guardar un bolillito cada año, no se le enlama, ni se le hace feo. Teniendo su bolillito guardado no le faltan alimentos en todo el año.

Para que nunca le falte que comer

Dolores García de la colonia Bellavista, señaló que tiene más de 50 años visitando la fiesta de los panecitos. Esta tradición se la heredó su mamá, le inculcó que era una bendición venir a los panecitos y que así no le iba faltar que comer. Después de bendecirlo lo reparte con toda su familia.

San Nicolás la curó

Alejandro Venegas y Antonia Navarro desde que se casaron hace 32 años visitan esta fiesta. Compran su pan y su Divina Infantita, para que sean bendecidos después lo regalan el 15 de septiembre, con el fin de que cure de males y dolencias a quien lo necesite.

“Vine hace unos años porque tenía un dolor muy fuerte en el estómago, llegué con toda mi Fe y se me quitó, ahora cada año vengo con más ganas”, comentó la señora Antonia.

Buena venta

Por su parte los comerciantes además de atender a sus clientes, no dejaron de vaciar sus charolas. Alma Delia Sánchez, compartió que su mamá tiene más de 40 años vendiendo panecitos en esta fecha. A medio día opinó que la venta ya pintaba para bien “la celebración cayó en sábado cosa que nos beneficia mucho, nos pusimos a las 7:00 am y nos vamos a quitar hasta que se termine la gente, yo calculó como a las 12:00 am”, la comerciante declaró que todas las piezas de pan se le venden.

Las manos de la tradición

Hay otros fieles devotos de San Nicolás Tolentino que celebran esta fecha de otra manera. Trabajando horas extras y echándole todas las ganas para que todos los panecitos salgan sabrosos y que nadie se quede sin sus piezas especiales de pan.

Los panaderos del Barrio Arriba, saben que es una de las fechas más importantes y comienzan desde las 5:00 am y no saben a qué hora van a acabar, pero saben que son protagonistas de esta bella tradición.

“Es mucha emoción hacer tanta piececitas de pan, es un gusto trabajar para esta fecha tan especial, ver cómo la gente no deja de venir a comprar”, indicó Enrique Rosas panadero del Barrio Arriba.

EL DATO