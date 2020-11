Festival Internacional del Globo, cambia de casa pero no de esencia

León, Gto.- Es noviembre, miles de leoneses y visitantes se alistan para mirar al cielo, para presenciar un amanecer lleno de colores; es toda una tradición salir de casa por la madrugada para tener el mejor lugar. El Festival Internacional del Globo es un ícono de la ciudad; es el gran evento que reúne a miles y miles de personas.

Dicen los organizadores que no podía dejar de hacerse; la pandemia y sus medidas no son impedimento para que la magia de los globos se mantenga en el espíritu de sus aficionados. La edición de este año es diferente; no habrá muchedumbre en su sede común, el parque Metropolitano. El FIG cambió de casa pero no de esencia.

Sus historias, sus anécdotas, su color y sus recuerdos han permanecido durante años en la memoria de todos. Este 2020, con todo y sus tragedias, le permitirá a los seguidores del FIG continuar acumulando sus vivencias y recordar que ahora lo podrá disfrutar desde un teléfono celular. Lo que en estos días suceda también serán anécdotas que quedarán guardadas y que saldrán a relucir si algún día todo vuelve a ser más o menos parecido a lo que era antes del Covid-19.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Imposible ver de cerca los globos en alrededores de la nueva sede del FIG

YA ES MAYOR DE EDAD

Allá en el horizonte, el cielo se adorna con puntitos de colores que combinan con el azul del cielo. En el Parque Metropolitano de León se alzan cientos de globos aerostáticos que se proyectan sobre la superficie del agua, en la presa del Palote. En otros puntos de la ciudad los leoneses observan asombrados el espectáculo aéreo que cada año es esperado con ansías. Esta es la historia del FIG de León, una historia que comenzó a escribirse en el lejano 2002.

Algunas ideas nacen de una inspiración o de un sueño, por ejemplo, la del hombre que desea volar, que intenta imitar al pájaro al surcar el cielo. El FIG ofrece una experiencia parecida al elevar sus naves. En León nació el 1 de diciembre de 2002 el Festival Internacional del Globo, con apenas 25 globos aerostáticos.





Los habitantes de León tienen algo muy particular, son de ocasión o moda. Cuando construyeron un paso elevado, la pregunta era “¿ya fuiste al puente? o mucho más, cada enero ¿ya fuiste a la Feria? Igual empezó a suceder con el FIG, “¿ya fuiste al Globo?”

El espectáculo es inmenso, tanto que ni era necesario acudir al parque Metropolitano o sus alrededores. Una azotea, un segundo piso, desde una avenida despejada se pueden observar los globos en el aire.

Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos salen a observar el cielo repleto de diversos colores y porque también es aspiracional...sonreír con la ilusión de un día volar en aquellas máquinas impulsadas por aire aire caliente.

Tanto fue el éxito la primera vez, que para el año 2003 contó con 40 globos que hicieron de esta fiesta aerostática algo internacional con la participación de pilotos provenientes del extranjero.

En 2006 se creó para esta edición de FIG el lema “El cielo nunca será igual”, del 30 de noviembre al 3 de diciembre el Festival Internacional del Globo de León hizo alusión a la obra de Julio Verne “La vuelta al mundo en ochenta días”, precisamente con 80 globos reunidos.

Ese edición fue especial, pues por primera vez se realizaba un concierto masivo y era el cantautor texano e intérprete de “Desvelado”, Bobby Pulido, quien ofreció una velada romántica.

A partir de ese momento, el FIG se apuntala como un festival que presenta figuras reconocidas en el mundo musical, totalmente en vivo.

LOS 200

El 2010 fue especial para el festival de globos aerostáticos y es que los leoneses buscaban los lugares más altos de la ciudad, desde los edificios para apreciar los aerostatos con sus diversas formas y colores y desde ahí apreciar 200 globos pues el FIG celebró los aniversarios del Bicentenario de la Independencia de México y 100 años de la Revolución con el lema “200 años, 200 Globos”.

En el Festival Internacional del Globo se vivió un reto para el piloto Jonathan Trappe que se elevó al cielo para tocar las nubes a una altura de hasta 18,000 pies, así voló por los aires, sin un destino previsto en su aeronave “Cluster Ballon”.

El FIG entregaba sorpresas y recibía a personalidades de talla mundial, como en 2011 cuando Bobby Bradley, el piloto de globos aerostáticos más joven del mundo se dio cita para volar en cielo leonés.

HOLA MICKEY

Grandes compañías de entretenimiento del mundo se unieron al FIG y en 2012 el famoso ratón Mickey Mouse presentó, oficialmente, su llegada con sus icónicas orejas con un globo y para sorpresa de los espectadores el piloto Jonathan Trappe los dejó boquiabiertos al subir al cielo con una aeronave poco convencional pues se elevó en una casa con cientos de globos inflados con helio.





SOLO PASA EN LEÓN

En 2014 el Festival Internacional del Globo, marca un paso más en su historia como un evento de importancia, local, nacional e internacional y así presenta su globo oficial con los colores de su bandera y con el slogan “Solo pasa en León”.

Durante el festival se rompe un récord mundial Guinness: los geisers de Mentos. Facundo, el famoso conductor animó la actividad con 4,334 personas que, al mismo tiempo, hicieron explotar por los aires dichos geisers rompiendo el récord que ostentaba China.

El 2015 marcó un hito para el Festival Internacional del Globo pues hace unión con los festivales de globo más importantes del mundo con International Balloon Fiesta de Albuquerque, Estados Unidos y con el Mondial Hot Air Balloon de Francia y es en este punto que el FIG comparte con personas en otras partes del mundo la emoción que viven los leoneses cada año.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Confirman sede para Festival Internacional del Globo de León 2020

BIENVENIDO STEVE AOKI

El famoso DJ de pelo largo Steve Aoki fue la personalidad musical que estaba a la altura de un Festival Internacional y en 2017 propuso sus ritmos electrónicos para mover a 100 mil personas y con ello ostentó el récord de asistencia a los conciertos del Festival Internacional del Globo. La magia del festival es capturada mediante pinturas al óleo realizadas por el artista bielorruso Leonid Afremov, que se convierten en la imagen del FIG: ¡Esto es Arte!

EL MOMENTO INOLVIDABLE… EL MOMENTO DEL FIG

Un fotografía compartida por la doctora Andrea Padilla, del Hospital de Ginecología y Pediatría No. 48 del IMSS mostraba a una pequeña paciente de nombre Jeivi Ariana, quien a través de un ventanal de la clínica, miraba hacia al norte de la ciudad de donde los globos emergen de entre los edificios, el cielo y las montañas.

La mejor imagen del @FIGLeon tomada por la Dra. Andrea Padilla al interior del Hospital de Ginecología y Pediatría No. 48 del @Tu_IMSSGto @Tu_IMSS que se ubica en la colonia Los Paraísos de León, Guanajuato pic.twitter.com/ick5lc44VQ — El Sol de León (@soldleon) November 17, 2018

Aquella imagen del 2018 de la pequeña de 6 años es una de las historias más conmovedoras, que muestra el impacto del Festival en esta ciudad y su capacidad de emocionar a todos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Jeivi, la niña protagonista de la fotografía más viral de visita en OEM

Ese mismo año, Zephyr by Tomorrowland, sale de Europa por primera vez para visitar otro evento y ese es nada más ni mada menos que el Festival Internacional del Globo de León..

PRESAGIO

El FIG se convierte en el primer evento en visita virtual en la plataforma de Google Street View, en el año 2019. Martin Garrix: El DJ número 1 en el mundo fue parte del programa de esta edición. El mejor artista que ha pisado FIG Main Stage y después de 5 años regresa el globo más feliz de la tierra 'Mickey Mouse', para cautivar a chicos y grandes.

Era todo perfecto… en ese 2019 las herramientas digitales a través de miles de teléfonos móviles compartieron las diferentes experiencias y emociones que este festival trae cada año a León. Fotografías desde Instagram, Facebook, Twitter, videos en YouTube, dan a conocer la experiencia de miles en el FIG.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Pilotos y tripulaciones listos para participar en el #FIGenDirecto

Las noches se iluminaron con los globos en tierra y con veladas musicales. Quedaron grabados instantes de felicidad…

Es 2020 y es un año distinto en el que una pandemia por un nuevo coronavirus cambió al mundo. El Festival Internacional del Globo deja al menos por este año su sede habitual, pero pese la epidemia el FIG no dejará de celebrarse, para que a través de FIG en Directo, en redes sociales, en vivo, siga asombrando a espectadores en todo el mundo y que el sentimiento de volar por los aires sea el mismo con el que alguna vez lo soñaron en 1783 los hermanos Charles y Robert Montgolfier, creadores del globo aerostático y millones de ciudadanos del planeta.