Usan equinoterapia para salvar vidas

León Gto.- Gabriel Reinoso es un joven de tan solo 15 años, quien desde su nacimiento fue diagnosticado con parálisis cerebral, en esta edición de la Feria Estatal de León 2023, su familia decidió llevarlo a ver a los caballos en la Expo Ganadera, su papá contó para el Sol de León la historia de cómo la equinoterapia ayudó a su hijo.

Fernando Reinoso es el papá de Gabriel, confesó que tras el diagnóstico del nacimiento de su hijo, comenzó a buscar ayuda e informarse sobre las diferentes alternativas para que Gabriel pudiera valerse por sí mismo.

"Tuvo una hipoxia al nacer, un poco de diligencia médica y lo sacaron a destiempo y afectó su cerebro, afectó su sistema psicomotor y del lenguaje, entonces no habla, pero no tiene retraso, él entiende todo", explicó.

Gabriel no podía mantenerse sentado por sí solo, luego de la investigación de su padre, este decide llevarlo a una terapia con caballos, con ayuda de uno de sus hermanos, con constancia fue llevado, hasta que su padre compró una yegua a la que llamó Canela.

"Su hermano lo agarraba y lo montaba y yo lo cabristeaba, antes tenía una yegua pero antes de comprarla me fui a capacitar con un amigo que tiene un Centro de Equinoterapia, yo fui con él y me enseñaron cómo tenían que ser los ejercicios con el caballo y él me vendió una yegua, me la lleve a la casa", señaló Fernando.

Fue hace poco más de un año en que el joven Gabriel tuvo una malformación en su pierna por no caminar, donde su fémur no embona en la pelvis, por lo cual ya no puede abrir sus piernas para montar el caballo.

"Lo montamos de lado, pero es muy difícil, ya que tiene espasticidad que es muy rígido, de hecho el montar el caballo es lo que ayuda a quitar lo rígido porque lo relaja, lo deja muy suelto, por eso hacíamos con él mucha terapia", dijo Fernando.

"Duramos como cuatro años con terapia con caballos, otra alternativa era la alberca y fisioterapia, pero donde le vi más avance fue en el caballo, ya se pudo sentar, agarró mucha fortaleza en su tronco y antes no se sentaba, se caía y se caía, luego de las terapias nosotros lo agarramos y él solo hacía fuerza para no caer para atrás, entonces ya poco a poco se mantenía sentado y esto le fue ayudando a fortalecer su zona lumbar hasta que se pudo sentar", agregó.

También platicó que la equinoterapia tiene que ser con el mayor contacto con el caballo, para sentir calor y el tranco del caballo, ya que al caminar el ritmo que tiene ayuda y brinda un masaje.

"Incluso yo lo cale un día, porque sufro de la espalda de cargar a Gaby, y al acostarme en el caballo sus paletas del animal dan un masaje, antes no la creía y luego dije se siente bien", dijo Fernando.

Aunque la yegua que ayudaba a las terapias, la familia tuvo que venderla, sin embargo, esta dentro de los planes de este año adquirir un nuevo caballo o yegua para ayudar a su hijo.

"No abandonen a sus familiares que tienen alguna discapacidad o padecimiento como el de Gaby, al contrario ellos te enseñan mucho, son personas muy listas y necesitan más atención, ellos están conscientes de todo", finalizó.