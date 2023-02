Leoneses aplauden los días gratis de Feria

León Gto.- Tras el anuncio de dos días de gratuidad en la Feria Estatal de León, la ciudadanía se mostró feliz de la noticia y aseguraron que aprovecharán la gratuidad para pasar un tiempo en familia.

“Es muy bueno para la gente, ya fui dos veces, no es caro quizá vaya otra vez ahora que es gratis”, comentó Sergio Ruvalcaba.

Mariana platicó que para ella no es conveniente acudir en los días gratis ya que la mayoría de los leoneses suelen abarrotar estos lugares, por lo que ella prefiere acudir en días entre semana para poder disfrutar de la Feria con poca gente.

“Esta bien que no cobren, hay que aprovechar para ir a ver lo que venden en Poliforum y por la nieve de piña, porque los juegos no me gustan”, dijo Jaqueline.

Incluso algunos ciudadanos pedían que esta gran fiesta de la ciudad se expandiera un poco más, ya que debido a los horarios de la jornada laboral y la falta de ingresos, les es complicado acudir.

“Es mejor que la alarguen un poco más, no he ido por trabajo y también falta dinero, por eso me gustaría que fueran más días, si voy a ir ahora que sé que es gratis, para llevar a mis hijos un rato y subirlos un rato a uno que otro juego, luego ir a comer”, mencionó Alfredo López.

“Esta bien (la gratuidad) para que la gente que no tenga tanto dinero pueda irse a divertir a la Feria, yo no he ido pero si voy a ir con mi novia, por lo regular voy a ver y comer gorditas tarascas”, Rodrigo.

Fue el pasado jueves en sesión de ayuntamiento que se aprobó por unanimidad la gratuidad de la Feria Estatal de León, los días 6 y 7 de febrero, además de la entrada sin costo en las siete instalaciones deportivas del municipio .