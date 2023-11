¡Feliz día del payaso! El Show de Pancholin y Pildorin platica sobre esta profesión

León, Gto. - Un payaso tiene la misión de hacer reír a la gente con bromas, piruetas y en ocasiones realizando trucos divertidos y aunque en su vida estén pasando por momentos difíciles saben que el show debe continuar y de esta manera Pancholin y Pildorin han llegado al corazón de los leoneses.

Para este 5 de noviembre, Día Internacional del Payaso, platicamos con Pancholin para conocer más sobre esta profesión.

Francisco Javier actualmente tiene 55 años de edad pero en el medio artístico 35, es conocido como el Payaso Pancholin porque de cariño le llamaban “Pancho” sus amigos y familia; gracias al apoyo incondicional de sus padres fue que se convirtió en un artista muy querido en este ambiente de diversión.

“Me gusta ser payaso porque ya con mi vestuario y maquillaje los niños y las personas te ven como un superhéroe, te ven con alegría, hay gente que está triste y cuando vacilamos con ellos, les contamos un chiste y se desahogan. Nos ha tocado visitar hospitales con niños con cáncer y es una tristeza ver a los pequeños enfermos, pero nos motiva y da fuerzas darles alegría”, platicó.

El artista dijo que su primera presentación fue familiar, tenía compañeros payasos y los invitó a amenizar el cumpleaños de su hermano, ese día sus amigos lo motivaron a que él fuera parte del show, le prestaron un traje y lo maquillaron. La función le encantó a los asistentes que le pedían información para presentarse a sus eventos familiares, en un inicio solo les cobrara lo del maquillaje pues no contaba con experiencia ni vestuarios y una vez preparándose fue que comenzó a comprar su vestimenta, zapatos y comenzó a perfeccionarse.

“Para mí ser un payaso es una profesión maravillosa en la que me gustó hace 35 años porque me gusta hacer reír a la gente, hacer bromas y aunque a veces uno tenga un problema llega a las fiestas llega con la mejor actitud y a veces las personas creen que uno siempre se está riendo. Cuando he tenido un problema viendo la alegría de los niños y de la gente me transformó, siempre me pasa que cuando ando desmaquillado soy otra persona y cuando ando maquillado me meto en mi personaje y trato de hacer bromas” aseguró.

Así es la vida de un payaso

La vida de un payaso tiene cierto grado de complejidad porque en ocasiones en las fiestas familiares hay personas que con el calor de las copas busca opacar el show y por otro lado los problemas se tienen que dejar los problemas a un lado para continuar con profesionalismo.

En el caso de Pancholin nunca olvidará dos momentos: el día que falleció su papá y su mamá y tuvo que acudir a trabajar, pero su motivación fueron las risas de las personas, especialmente los niños que son su mayor inspiración.

“Cuando falleció mi papá me tocó trabajar para el Zoológico de León y tuve que trabajar y la otra ocasión que nunca olvidaré es que tenía un evento escolar en el municipio de Romita y traté de comunicarse en la escuela, pero nadie me contestó, no pude cancelar, entonces mientras estaban velando a mi mamá yo me tuve que maquillar y salir a dar el show, recuerdo que todos me preguntaban ¿Sí vas ir a dar el evento? y así dimos el evento”.

Esto se necesita para ser un payaso

Para formarte como Payaso, primero debes tener la vocación y estar seguro de serlo, como tal no hay escuelas, pero sí hay congresos a nivel nacional en donde se van actualizando. En la ciudad de León sólo ha habido dos congresos.

Primero, se hace el llamado y van payasos de toda la República Mexicana, en dicho espacio hay participación de actuación, maquillaje, malabarismo, hay dealers, es decir artículos como zapatos, accesorios, maquillaje, trajes y hacen presentaciones para tomar lo más divertido y así ir actualizando sus shows.

Los niños los relacionan con superhéroes

El Payaso, explicó que desde que llegan a una fiesta los primeros en saludarlos son los niños y siempre sus preguntas son ¿tienes hijos? Quizás porque los ven como si fueran de otro mundo por el maquillaje y vestimenta tan original y alegre.

“A las fiestas llegamos vacilando con las personas y los niños son los primeros en saludarnos y siempre les preguntan si tiene hijos, cómo son, de dónde vienes, yo creo que nos ven como superhéroes”.

En cuestión del maquillaje lo tienen que realizar en 30 minutos pero por las prisas tarda máximo 10 minutos depende de los tiempos lo traen de México lo mandan por paquetería con todas las lentejuelas y accesorios.

Profesionalismo

Actualmente el Show de Pancholin y Pildorin se practica una vez a la semana en su domicilio o con los compañeros de ejercicios, primero se practica frente a sus hijos porque los niños son sus mejores jueces.

Un poco de historia

La creación de este día surgió en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como "Miliki", son los creadores de la canción "Hola Don Pepito, hola Don José".