Federación aún no informa si enviará vacunas contra Covid-19 a Guanajuato

Irapuato, Gto.- Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato, aseguró que hasta el momento el gobierno federal no ha informado cuántas vacunas contra la Covid-19 enviará al estado ni cuándo, esto para aplicar refuerzos a grupos vulnerables, como personas con comorbilidades, de la tercera edad e incluso al personal de salud y maestros.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista, Pablo Sánchez Gastelum señaló que en Guanajuato se tiene la capacidad de aplicar las vacunas contra la Covid-19, lo mismo que las de la influenza, las cuales tampoco hay fecha de llegada, pero que lo ideal es que ambas dosis lleguen en octubre, para que la población esté protegida en invierno, que es cuando se espera que pueda haber un incremento en los casos, pues el comportamiento del virus SARS-CoV-2 demostró ser estacional, por lo que se presenta con mayor fuerza en época de frío o de lluvias.

Pablo Sánchez Gastélum, director de Salud Pública del Estado de Guanajuato.

“Estamos en espera de que la federación nos confirme sobre este tema de la vacuna de refuerzo para Covid-19, hasta el momento no tenemos una fecha que nos haya definido aún, ni siquiera nos han confirmado si habrá las vacunas que todos estamos esperando en todos los estados, pero estaremos al pendiente de la información que estaremos recibiendo y con base a eso nosotros tomaremos las decisiones correspondientes”, explicó.

Te recomendamos: Descartadas nuevas jornadas de vacunación contra la Covid-19

Pablo Sánchez Gastelum afirmó que a pesar de que aún no se tiene claro si llegarán pronto estas dosis, las personas aún cuentan con un nivel de inmunidad por el refuerzo anterior.

Aún no se tiene fecha definida para la entrega de vacunas para Covid-19.

“La fortaleza que tenemos es que mucha gente se aplicó un refuerzo y completaron su esquema de vacunación y todavía cuentan con un poco de inmunidad y eso nos ayuda que la gente enferme menos y sobre todo que enferme de gravedad; a la fecha siguen habiendo muertes por Covid y esto es porque después de tres años de que comenzó la pandemia, hay gente que no se ha vacunado”.

Por ello, destacó la importancia de que las personas se apliquen las vacunas, una vez que éstas pudieran llegar al estado, pues explicó que lo que realmente se logra con esto es una mayor protección e incluso hasta cierta inmunidad colectiva, porque aunque las vacunas protegen, no evitan los contagios, pero sí que éstos sean graves o incluso hasta mortales.

“Es muy importante que la gente sepa que las vacunas son parte de un esquema muy importante, no para que la gente no se enferme, sino para que con esto se evite las formas graves de las enfermedades, que la gente llegue al hospital y muera”.

Por el momento, las vacunas que el gobierno federal tendría disponibles son Sputnik y Abdala, pero las autoridades de Guanajuato señalaron que esta última no la aplicarían, hasta que no haya la certeza y el aval de la Organización Mundial de la Salud para aplicarla en la población en general.