Guanajuato exigirá a la federación la vacuna Sputnik para el refuerzo de este año

León, Gto.- Según Gobierno del Estado, actualmente, en Guanajuato este año 2023 existen 58 mil 34 casos estudiados de Covid-19 de los cuales 39 mil 32 son negativos, esta semana fueron confirmados 363 casos, en este mismo año van 141 defunciones.

En estos momentos, hay 563 casos activos en 13 municipios en el estado, de los cuáles 454 casos representan el 80 por ciento, en León hay 107 casos, Celaya 89, Irapuato 52, Guanajuato 48, San Miguel de Allende 35, Salvatierra 21, Apaseo el Grande 18, Dolores Hidalgo 16, Acámbaro 15, San Luis de la Paz 15, Salamanca 14, Jerécuaro 12 entre otros.

Debido a esto, Gobierno del Estado ya piensa en traer vacunas para los refuerzos.

“Recordarán que ya tuvimos nosotros Sputnik y en las mediciones que tenemos de re contagios, Sputnik tiene muy bajos números, esa vacuna si funciona, pero vamos a esperar los estudios de la Organización Mundial de la Salud, pero como aquí ya tenemos el antecedente de haber aplicado Sputnik lo más probable es que aquí estemos aplicando Sputnik para los refuerzos, ojo esto no es un hecho”, declaró Daniel Díaz, secretario de salud del Estado de Guanajuato.

A pesar de los actuales y recientes casos, el mercado para adquirir vacunas no está disponible.

“Tenemos que verificar que la vacuno esté en el mejor estado posible, que en primer lugar no estén caducas, que tengan la temperatura adecuada, el presidente dijo qué hay millones de dosis, sin embargo, no se ha abierto el mercado, nosotros ya tenemos listo el recurso que nos proporcionó la Secretaría de Finanzas, son casi mil millones de pesos que tenemos listos pero hasta el momento el mercado no ha estado listo”, recalcó el secretario de salud pública.

También, según Daniel Díaz, afirmó que existe 1 millón y medio de personas en riesgo en el estado; un 60 por ciento de los casos son femeninos y 40 por ciento masculinos, así como lanzó una serie de recomendaciones generales para que los ciudadanos puedan prevenir este virus.

“Lávense las manos, tengan aseo personal, usen cubre boca y mantengan la distancia con personas que se encuentren con gripe, es también uno de los síntomas en estas nuevas variantes, a la primera presencia de signos vayan a hacerse una prueba, son gratuitos, necesitamos de la participación consciente y que todos pongamos de nuestra parte”. Concluyó Daniel Díaz.