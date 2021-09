Faltó seguridad, desarrollo social y escucha ciudadana en León

León, Gto.- Consideran regidores que hace falta trabajar en materia de seguridad, desarrollo rural, urbano y participación ciudadana en León, lo anterior luego del tercer informe de gobierno del segundo periodo administrativo del alcalde Héctor López Santillana, ya que al menos 300 mil leoneses viven en predios irregulares, caminos rurales siguen siendo limitante para el desarrollo de las comunidades y a los policías les hace falta más preparación teórica y práctica.

El síndico Christian Cruz mencionó que la inseguridad en León fue una oportunidad para poder generar nuevos modelos de estrategia en seguridad, explicó que el modelo, el mecanismo y las acciones implementadas por el municipio, fueron el camino correcto para lograr un mejor resultado.

“Yo creo que en la segunda etapa estaremos hablando ya de una Secretaría de Seguridad Ciudadana y el concepto de seguridad organizada entre particulares, empresas particulares, policías, vigilancia, etcétera y algo fundamental es la participación ciudadana”, expresó.

La regidora Vanesa Montes de Oca explicó que la seguridad se quedó pobre para los leoneses, no hubo acciones concretas en el modelo de acción para proteger a la ciudadanía por lo que no se pueden presumir logros que no se ven reflejados en resultados reales para los ciudadanos.

“Tiene que cambiar la estrategia porque los leoneses no nos sentimos seguros y se ha quedado a deber en eso, porque hay a veces soberbia entre los directores de las áreas y tiene que haber un poco más de apertura en esas áreas para reconocer cuando algo está mal y mejorarlo, yo creo que hay que quitar el ego y hay que trabajar en conjunto para hacer las cosas mejor”, comentó.

Gabriela Echeverría, regidora de la administración 2018 - 2021 y que también trabajará en la administración 2021 - 2024, comentó que el alcalde de León Héctor López Santillana quedó a deber a la ciudadanía, dijo que así como hay ciudadanos de primera también los hay de segunda, aquellos que no tienen las mismas oportunidades que los demás.

“A mí me hubiera gustado que hubiera sido más algo para que hubiera una retrospectiva, para ver en qué estamos fallando, la problemática está creciendo pero no las soluciones y menos a ese ritmo”, mencionó.

El regidor Gabriel Durán, explicó que en los últimos años León ha tenido una deficiencia en la regularización de predios, ya que la ciudad cuenta con al menos 150 colonias identificadas irregulares en las que habitan más de 300 mil leoneses en condiciones de pobreza y que por falta de voluntad política no se han dado las condiciones necesarias para ese tipo de lugares en la entidad.

“Se quedó a deber en la atención a asentamientos irregulares, en las comunidades rurales más alejadas y en las mismas colonias ya regularizadas, hay muchas colonias que no cuentan con comité de colonos, que no están municipalizadas porque el desarrollador en aquel momento le otorgaron los permisos, no entregó como el municipio en su momento le dio factibilidad, es un círculo vicioso”, expresó.

El regidor Alfonso Orozco Aldrete, comentó que nunca vio al alcalde sentado o con el afán de no hacer nada por la ciudad, siempre estuvo trabajando con compromiso y principalmente tuvo la apertura de trabajar con los distintos regidores para tratar las propuestas y aprobar o no las mismas.

“El tema de municipalización que no es un tema exclusivo de la administración 2018 -2021, hay fraccionamientos, colonias que tienen más de 20 años sin estar municipalizadas y que algún gobierno en turno le hereda ese problema al ciudadano y hoy en día les diga que no hubo solución”, explicó.

La regidora Fernanda Rentería, comentó que en la administración saliente se trabajó bastante en la rehabilitación de los jóvenes que caen en las adicciones, pero hubo falta del seguimiento al modelo de seguridad que se estableció desde un principio por los mismos elementos de policía.

“El reducir el tiempo de la policía fue crucial, ahora tenemos cadetes con menos experiencia que no tienen los mismos conocimientos que ya tienes saliendo de preparatoria, este tema sí nos está afectando”, expresó.