Falta de cultura vial, principal causa de accidentes en vías ferroviarias: Sophía Huett

Los accidentes que ocurren en vías ferroviarias en diversos municipios de Guanajuato, son debido a la falta de cultura vial en ciudadanos y de acciones por autoridades de tránsito, comentó Sophía Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.

“Evidentemente en este periodo hemos tenido casos muy seguidos y en muy corto tiempo, que nos obliga primero a las autoridades a que identifiquen esas vías federales dentro de sus municipios y puedan establecer acciones de tránsito correspondientes y de prevención justamente de accidentes y por el otro lado de la ciudadanía el tema de la cultura vial, hoy le intentan ganar el paso al tren y mañana al conductor de al lado o al camión”, mencionó.

Agregó que antes habían ocurrido ya accidentes en vías ferroviarias, pero no con tanta frecuencia como ahora y menos de una manera tan catastrófica.

Local Consumen incendios forestales casi 4 mil hectáreas en Guanajuato

Huett López explicó que las vías del tren son encontradas en las principales ciudades del corredor industrial, como Celaya, Irapuato, León, San Francisco del Rincón, Salamanca y Purísima del Rincón, solo que antes estaban en las periferias y ahora ya se encuentran en la mancha urbana.

“Estas vías del tren las ha ido absorbiendo la ciudad, en la gran mayoría de los tramos eran vías periféricas. Efectivamente hemos tenido accidentes muy desafortunados, un camión hace unos días en Celaya de transporte urbano que creo que es un tema complejo que involucra a la autoridad municipal de revisar permisos, de revisar acreditaciones, pero también por el lado de los particulares hemos tenido accidentes”, comentó.

Sin mencionar un número específico sobre accidentes en vías ferroviarias, explicó que las principales causas de estos trágicos hechos son por consecuencia de no seguir las indicaciones de tránsito, de no hacer alto cuando se tiene que hacer y de no respetar las normas al conducir sus vehículos.

“Lo que hay es una costumbre a no hacer alto cuando se tiene que hacer y a no respetar en general las normas de tránsito, es un tema que también tenemos que platicar con las instancias ferroviarias, para que evidentemente nos compartan las problemáticas y las zonas que ya se han detectado con accidentes”, explicó.

Uno de los accidentes más recientes en León fue el sucedido el sábado 11 de diciembre del 2021, cuando el conductor de un vehículo junto con cuatro menores de edad, fallecieron al intentar ganarle el paso al tren en la entrada de la comunidad San Juan de Abajo.

La tragedia sucedió alrededor de las 17:00 horas en las vías paralelas al bulevar Timoteo Lozano a la altura del bulevar Delta donde transeúntes que presenciaron la escena alertaron al número único de emergencia 911 del accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Luz Daniel N, de 10 años, Tadeo N, de 8 años, Abraham N, de 11 años, Misael N, de 12 años y Luz Martín de 26 años de edad, papá de Luz Daniel y Tadeo.