Falta de agua dificulta la labor de los bomberos en los incendios

La falta de agua no solo es una problemática afecta a las actividades agrícolas e industriales, otro de los sectores en los que ha repercutido, a pesar de que el recurso que se utiliza es tratado, es en el área de atención de incendios.

Al respecto, Juan Antonio Quiroga Lozano, presidente de la Asociación de Bomberos del Estado, dio a conocer que el volumen que se puede utilizar para atender un siniestro puede variar de 200 hasta más de 10 mil litros, de acuerdo con su magnitud.

A pesar de ello, al menos en Guanajuato, a través de sistemas de alta presión y pulverización de agua, se tiene un ahorro del recurso de hasta 60%.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Bomberos del Estado explicó que a través de este sistema se reduce de manera drástica la temperatura del riesgo protegido en presencia del fuego, además de que minimiza los riesgos de reignición, no perjudica el medio ambiente, no genera productos de descomposición y es menos sensible a la estanqueidad de la sala.

“Nosotros estamos haciendo hasta lo imposible por utilizar la menor cantidad de agua posible en las emergencias, depende del incendio y la motobomba, entre otros factores; puede haber incendios que requieren 200 litros y hay otros que pueden ser 10 mil o más, es muy variable, dependiendo qué tipo de incendio sea; tenemos camiones de Bomberos que trabajan a alta presión y esa alta presión genera una neblina pulverizada de agua, que baja el gasto de agua considerablemente, arriba de 60% del consumo se reduce con este tipo de sistemas, que se les llama sistemas CAF”, detalló.

Explicó que este mecanismo opera en ciudades de Europa y Estados Unidos, mientras que el país se puede encontrar en la Ciudad de México y Guanajuato, ambas como pioneras en su utilización; además, para hacerlo más efectivo, el sistema mezcla agua con espuma biodegradable, formando una película repelente al fuego, lo que ha revolucionado la manera en cómo se atienden los siniestros en Guanajuato, cuyo promedio de atención diario se ha incrementado, debido a la sequía y a las altas temperaturas que se han comenzado a registrar por encima de los 35 grados centígrados, lo que genera un mayor índice de incendios en pastizales.

“En el estado se atienden un promedio de 100 a 120 incendios diarios, la mayoría son pastizales; en cuanto equipamiento, tenemos todo lo necesario para y la capacidad, nuestro principal problema en este momento es el agua, lo crudo del invierno, que tuvimos la poca lluvia y los calores tan intensos que se están dando ahorita iniciando la primavera”, concluyó.