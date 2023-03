Falta capacitación en el tema del bullying a docentes: SNTE 13

El secretario general de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Raúl Espinoza Alonso declaró que ante el bullying que se vive en las escuelas aún existe desconocimiento de protocolos por parte de los docentes.

“Los maestros tuvimos un consejo técnico preescolar promovido por nosotros, no solamente para que los maestros y maestras conocieran lo que son los protocolos, desde mi punto de vista todavía hay desconocimiento de los protocolos de muchos de los docentes, nos asusta, la presión de los padres de familia que sentimos los maestros, es grande y a veces es difícil corregir actos de indisciplina porque el padre de familia siente que no se están dando libertades a los niños”, comentó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Destacó que en ocasiones les es difícil corregir indisciplinas debido a que en muchos hogares ya no se inculcan valores y que la violencia que se ve a través de los medios de comunicación provoca conductas que manifiestan los niños en las escuelas.

“No estamos a favor del castigo, desde siempre nos hemos opuesto al castigo de los maestros pero sí nos es difícil porque los padres de familia en muchos de los casos ya no nos ayuda, muchos de nuestros niños vienen de familias disfuncionales, niños traen problemas de violencia en casa que no podemos evitar que se manifiesten en la escuela”, dijo.

Local Llegan sacerdotes nuevos a cuatro parroquias de León

En este sentido, Espinoza Alonso destacó que en las escuelas los docentes necesitan mayor capacitación ya que ellos están comprometidos con su labor y con los estudiantes.

“La ley de convivencia está cayendo sobre los hombros de los maestros, la constitución dice que la educación que imparta la federación, estados y municipios es obligatoria, ¿obligatoria para quien? Para los padres que no llevan a sus hijos a la escuela no son castigados, no tienen una sanción y cuidado con que los maestros tengamos una conducta errónea”, destacó.

Señaló que La ley de Convivencia está cayendo sobre los hombros de los maestros, como cayó la reforma, como cayó la ley de educación y los padres de familia.