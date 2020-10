Fallecen seis leoneses más por Covid-19

El municipio de León reportó este viernes seis decesos más por Covid-19 para llegar a mil 29 y 43 nuevos contagios, en una jornada que está marcada por el anuncio de que a partir de del lunes, entra en vigor el semáforo amarillo en la entidad.

Al corte de este viernes, hay 751 casos en investigación, 43 menos que el jueves y 20 personas más recuperadas para acumular 13 mil 163.

Los decesos en la localidad corresponden a cuatro mujeres; una de 55 años que murió en el Hospital Estatal Covid-19, con diabetes tipo 2 y obesidad; otra de 69 años, en el Hospital General de León, con diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica, obesidad y asma; una de 57, en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, con enfermedad renal crónica y una de 58, en el Hospital General Regional No. 58 del IMSS, con diabetes tipo 2 y obesidad.

También fallecieron dos hombres, uno de 60 años, en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, con diabetes tipo 2 y otro de 61, en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad del IMSS T1, con hipertensión arterial sistémica.

En el estado de Guanajuato, este viernes se reportaron 20 fallecimientos, contando los seis de León.

Ante la entrada del semáforo amarillo, el presidente municipal de León hizo un llamado a la población para seguir respetando las medidas sanitarias.

“No hay que bajar la guardia; no acudir a lugares de riesgo y no exponerse de manera innecesaria. Debemos de seguir evitando aumentos en el número de contagios de Covid-19”, señaló Héctor López Santillana.