Fallece por Covid-19; nadie ha reclamado su cuerpo

Leobardo Chirino Rincón de 60 años, oriundo del estado de Hidalgo, falleció el sábado después estar internado por días en la clínica familiar del IMSS T 21 al dar positivo a Covid-19.

Pero al no contar con ningún pariente ni persona cercana en esta ciudad, ahora su cuerpo permanece en espera que sus familiares lo reclamen. Hasta ayer a las 4:40 de la tarde, había permanecido en la plancha de la T21 del IMSS, pero poco después fue trasladado a la clínica 58 del mismo instituto.

Fue por medio de redes sociales de esta ciudad, que el caso adquirió connotación al sumar días sin que hasta el momento el cuerpo del fallecido haya sido reclamado y del que de acuerdo a lo que se asienta en la publicación, hace aproximadamente 15 días llegó a urgencias de la T-21 para su atención al presentar un grave cuadro de gripa, fiebre alta y fatiga crónica, que finalmente fueron relacionados con el contagio de Covid.

Según la publicación, falleció ayer a las 8:35 de la mañana.

En el mismo Twitter se afirma que: “según personal de salud, este fue llevado por compañeros de trabajo, quienes argumentaron que no tenía familiares en León” el ahora fallecido Leobardo Chirino.

Se asegura en la publicación que el personal del centro médico llamó a la empresa donde lo tenían registrado el IMSS, pero el empleador negó que dicha persona fuera su trabajador.

De acuerdo con la red social, el señor Leobardo, no tenía registrados a familiares, es decir, esposa o hijos, por lo que el personal (del IMSS) habló vía telefónica a la agencia del Ministerio Público No. 9 y estableció contacto con quién se identificó como el licenciado Alberto Martínez Tovar, quién argumentaría -según personal del IMSS que “nosotros no podemos hacer nada”.

La Fiscalía se deslinda

Los lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por Covid-19 (SARS-CoV-2) en México, promulgados en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020, establecen sobre este tipo de casos:

“En el caso de personas fallecidas no identificadas o identificada no reclamada, cuya causa de defunción sea caso confirmado o sospechoso de Covid-19, y sin datos de muerte violenta o de otra causa de muerte, se deberá informar al Semefo (Servicio Médico Forense) para que emita un informe en formato libre que acredite que se hizo un examen externo del cadáver” y éste deberá ser enviado a “las autoridades correspondientes”, sin precisar cuáles, y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Sin embargo, all ser cuestionada la Fiscalía General del Estado en torno al caso en mención, la respuesta fue: “La localización de familiares de personas fallecidas por Covid-19 puede ser llevada por el sector salud como por la Fiscalía General del Estado para notificarles sobre el deceso de un familiar; tarea que también realizan otras instancias gubernamentales como DIF, Gobierno del Estado, autoridades de salud, etc”.

El departamento de Comunicación de la Fiscalía, además indicó que en relación con las personas fallecidas por esta enfermedad (Covid-19), lo maneja la Secretaría de Salud; en relación a la Fiscalía, en estos casos, se localizan a los familiares en donde se encuentren, para notificarles sobre el deceso.

Pero no respondió nada respecto a este caso concreto.

El Sol de León buscó la postura de la delegación en Guanajuato del IMSS a través de su coordinador de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.

También se buscó la información de la Secretaría de Salud del Estado, que es la encargada de coordinar todo lo relativo a la pandemia del coronavirus, según determinó esta misma dependencia al inicio de la contingencia.

Pero su coordinador de Comunicación Social respondió al reportero con el envío del número de celular de su homólogo del IMSS en Guanajuato. “Márcale, lo atendieron en el IMSS, a ver qué información te da”, agregó.