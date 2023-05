Expo Gatitos, talleres, exposición de productos y muchas cosas más

León, Gto.- Por primera vez en León, se llevará a cabo una feria especializada en productos y servicios para felinos y los amantes de los gatitos. Se desarrollará los días sábado 3 y domingo 4 de junio en Poliforum León a partir de las 11:00 de la mañana; la entrada tendrá un costo de 50 pesos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sandra Hernández Luviano, comité organizador Expo Gatitos dio a conocer que durante el evento las personas podrán acudir con sus gatitos siempre y cuando no vayan asustados y les guste salir para no enfrentarlo al estrés, la recomendación es que acudan con su transportadora o correa para que no se puedan escapar.

“Es un evento ideal para toda la familia, en donde podrán aprender más de los gatitos a través de pláticas, talleres, venta de productos y apoyo a 800 gatitos de cuatro refugios diferentes que nos dedicamos a ayudar a gatitos en situaciones vulnerables”, comentó.

Además, explicó que también se realizará adopciones, pero estas en un formato digital, es decir, los albergues presentarán a los gatitos a través de fotografías a los asistentes y posteriormente se pondrán en contacto para firmar los papeles correspondientes y hacer la entrega a sus dueños.

Por su parte, Karina Rodríguez López, representante de MIAU Centro Médico Felino -primera clínica en la ciudad especializada en medicina felino-, expresó que con este expo esperan combinar la parte de la medicina y de los rescatistas.

En la medina para aprender sobre enfermedades virales y parasitarias, problemas conductuales y problemas metabólico, así como de la esterilización para evitar la sobre población y prever que los machos corren el riesgo de sufrir lesiones y propagar enfermedades mientras que las hembras sin esterilizar corren mayor riesgo de desarrollar tumores de mama.

También te puede interesar: Sandra Hernández es amiga de los gatos y ha dado en adopción a 5 mil por medio de “Gaticos”

En el caso de la esterilización luego sufren de abandono y maltrato como el caso de Manuelita una gatita que fue rescatada en Manuel Doblado por Gaticos A.C., quien sufrió quemaduras por pirotecnia.

Se le realizó una cirugía que era completamente necesaria ya que perdió parte de su cráneo y en la mitad de su rostro tiene quemaduras de consideración.

Actividades

El día sábado a las 11:00 de la mañana será la inauguración, al mediodía se realizará la conferencia “Si a tu michi quieres disfrutar quieres disfrutar, su nutrición debes de cuidar” impartido por Rafael Rodríguez, “Innovaciones en el manejo de alérgenos felinos en humanos” por Salvador Murillo, CatArt Talleres de Gatitos y Arte.

El día domingo, CatArt Talleres de Gatitos y Arte, “La importancia de conocer a tu gato” por Anibal Lozano, “Hábitos comunes no tan normales en gatos” por Vladimir Bucio, “El ABC de la nutrición felina” impartida por Alexis Mosqueda, “Manejo catfriendly: antes durante y después de la visita al veterinario” por Karina Rodríguez, “Esterilización en gatos, riesgos, indicaciones y cuidados” por Javier Velázquez, “Sida y leucemia, todo lo que debo saber” por Aarón Valenzuela y “Todo sobre parásitos en gatos” por Liliana Serrana.