Evento de Ernesto Prieto con Sonido Pirata fue cancelado por no cumplir con los requisitos

León, Gto.- El evento que se organizó la semana pasada para que el morenista Ernesto Prieto se encontrará con colonos de Villas de San Juan y que sería amenizado por Sonido Pirata, fue cancelado porque no tramitaron todos los permisos, no pagaron la seguridad y el escenario no fue revisado por Protección Civil.

Así lo mencionó el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, quien dijo que por la zona y el grupo ambientador se recomendó que buscarán hacerlo en accesos más controlados y no en el bulevar como se planteó a la autoridades, pues son eventos donde podría haber riñas y consumo de alcohol.

“Primero nos habían pedido hacerlo sobre un bulevar a lo cual se les dijo que por las condiciones de seguridad del lugar y el grupo que estaban llevando, que es de alta demanda en el sector popular, se les recomendó que buscaran un lugar con accesos controlados donde se pudiera cuidar la seguridad de los asistentes porque sabemos que es un lugar donde se puede prestar a temas de riña o consumo de alcohol y una situación que puede poner en peligro a los mismos asistentes”, dijo.

Añadió que no siguieron el procedimiento como lo marca el municipio por lo que se optó por cancelarlo.

“No se cumplió con los requisitos, también se les comentó que como se hace en cualquier evento, pagar los servicios extraordinarios para que haya seguridad pública, ambulancia, se revisa con Protección Civil el escenario que se pone y no hubo nada de eso y se tuvo que cancelar”, agregó.

Esto pese a que Jorge Jiménez Lona aseguró que se le brindó todas las facilidades para que lo llevarán a cabo, incluso, mencionó que en el evento similar que se realizó el sábado pasado en la Velaria de la Feria donde Ricardo Sheffield festejó su cumpleaños no hubo ningún problema.

“Aquí vinieron a solicitar los permisos tres días antes del evento cuando tienen que ser con mayor anticipación y se les dijo que mientras se cumpla, están todas las facilidades al grado que el fin de semana pudieron ver otro evento similar en la Velaria que se llevó sin ningún problema”.





En cuanto al concierto de Luis Miguel en León, el funcionario municipal comentó que ya van avanzando, la semana pasada los organizadores ingresaron la carpeta que está en revisión y esta semana les estarán solicitando una serie de requerimientos.

“Ya ingresaron la carpeta el día miércoles de la semana pasada, se está revisando por parte de los compañeros por parte de Seguridad y Protección Civil y estaremos nosotros esta semana haciendo unos requerimientos y va avanzando el tema del trámite”, dijo.