“Esto no es de medallas individuales”, responde Alejandra Gutiérrez a Navarro

Tras las declaraciones que hizo el presidente municipal de Guanajuato capital, Alejandro Navarro por la captura del feminicida de Milagros la noche del viernes en la capital donde dijo que su Policía sí funciona, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, comentó que no es tiempo de “colgarse medallas individuales”.

“Hoy no es de colgarse una medalla es de reconocer el trabajo de los ciudadanos particularmente que participan”, comentó.

Derivado de la captura de Miguel N. En Noria Alta de aquel municipio, Navarro emitió un mensaje en sus redes sociales donde se redactó que esa “policía sí funciona”. No es la primera vez que emite este tipo de mensajes en actos de indignación para la ciudadanía.

Alejandra Gutiérrez destacó que se trató de un trabajo en equipo de las diferentes corporaciones de seguridad y que incluso en otras ocasiones el gobierno de León ha puesto a disposición de otros municipios a sus elementos para apagar incendios.

“Así como ha habido fuegos y préstamos nuestros bomberos, así como han necesitado nuestra Policía yo creo que eso es lo que debemos hacer todos, no nada más León apoyar (...) Yo creo que no es de decirle a él, yo creo que aquí estamos para trabajar en equipo como lo hemos venido haciendo, en varias ocasiones hemos puesto a disposición elementos de nosotros para apoyar en caso de los municipios vecinos, hemos puesto bomberos y yo creo que de eso se trata, de hacer equipo, esto no es de medallas individuales”, agregó.

Gutiérrez Campos señaló que su gobierno ya tenía información desde antes que Miguel tenía familiares en aquella ciudad.

“Nuestra Policía trabajó desde el primer momento y quiero ser muy puntual, cuando se llega nadie nos dice cómo va vestido o cómo va el ciudadano hasta que se hace el trabajo de investigación por parte de la Policía Municipal de la mano de la fiscalía empiezan a salir los videos y justamente a través de esos videos es como se empieza a localizar.

“Él tuvo tiempo en lo que se bajan los videos porque no hubo una persona que de manera inmediata nos dijera cómo iba vestido, tenemos que esperar hasta que se obtienen los videos para poderlo buscar, tiene tiempo para poderse mover y poderse desplazar”, añadió.

“Este caso no nos puede marcar porque insisto, trabajamos todos los días para que la ciudad siga creciendo, para que la ciudad siga siendo un referente, este tipo de actos lamentablemente suceden en todo el mundo y en todo el país”