Este domingo inicia el horario de Verano

Este domingo 5 de abril se realizará el cambio de horario para pasar al de Verano 2020. No olvide adelantar una hora a su reloj. La disposición, aunque siga causando polémica y molestia entre la población, continuará por los siguientes años.

El gobierno federal descarta su suspensión hasta no tener elementos que aseguren que no hay beneficios con este programa.

A finales del mes de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que no habrá ninguna modificación al horario de verano “hasta que no tengamos un dictamen técnico”, que ya fue solicitado a la Secretaría de Energía. “Sólo podría cancelarse si los resultados del análisis arrojan que no existe ningún ahorro”, indicó, en aquel entonces.

La recomendación para que el nuevo horario no le sorprenda el domingo cuando despierte es, adelantar su reloj antes de irse a dormir el día sábado para que al día siguiente despierte actualizado. El horario de verano 2020 concluye el 25 de octubre.

Las excepciones

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía, no todas las entidades del país modifican su horario este domingo. Sonora, Quintana Roo y 33 municipios que se ubican en la franja fronteriza norte, son la excepción: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo en Coahuila; Anáhuac y Los Aldama en Nuevo León; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso en Tamaulipas.