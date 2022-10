Está “ahorcando” presupuestalmente al estado de Guanajuato la Federación [Entrevista]

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- “No están ahorcando, en Guanajuato las cosas no están fáciles para con el gobierno federal”, refirió en entrevista la diputada local Katya Soto en relación a los recortes presupuestales para esta entidad y la posibilidad de que el Congreso autorice otro crédito al gobierno del estado para cubrir necesidades primordiales.

Durante el programa Un Café con El Sol, la legisladora comentó que: “Es bien triste, nos damos cuenta que hoy los municipios que contaban con el recurso para temas de seguridad pública ya no les llega, el estado ha tenido que salir adelante con sus propios medios y con sus propias búsquedas de oportunidad y con ese primer préstamo que ya tuvimos a bien aprobar, pero la verdad, lamentamos muchísimo que esto suceda”, dijo.

Se refirió al tema de salud, en el que el sistema de Guanajuato tiene excelentes resultados, transparencia, servicio y apertura. | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

“Hay un anexo, con el tema de las mujeres, pero es una simulación porque pareciera que hay recursos para el tema de la mujeres a nivel nacional y pudiéramos contar con ello, pero no es verdad, se etiqueta mandando este dinero a otros programas, solamente ha sido una simulación; en el tema de los refugios se supone que iba a haber mayor apertura, pero no, en Guanajuato hay uno para mujeres maltratadas, pero es por el estado, lamentamos muchos que en el tema de las mujeres y su fortalecimiento se haya visto afectado, al igual que la seguridad y toda esa índole de situaciones”.





Local

Se refirió al tema de salud, en el que el sistema de Guanajuato tiene excelentes resultados, transparencia, servicio y apertura, pero también que Guanajuato ha tenido que apartar dinero para niños y niñas que tienen cáncer, hay una partida especial para sus medicinas, que no son baratas ni es fácil adquirirlas, sin embargo, al no haberse adherido al INSABI, la entidad mueve sus partidas y dinero y los niños con cáncer no están sufriendo lo que viven millones en el país.

“Esto hace que en algunos temas le haya tocado a Guanajuato apostarle más a la seguridad, hoy hemos visto muchas cosas, hay más elementos de las FSPE y ahí se lleva gran parte del presupuesto, los policías tienen que estar bien pagados, con este recurso federal que antes llegaba y se tenía que distribuir, ahora Guanajuato le tiene que inyectar a ciertos ámbitos y sectores para poder complementar lo que está sucediendo, es lamentable y triste”.

Durante el programa Un Café con El Sol, la legisladora comentó que: “Es bien triste, nos damos cuenta que hoy los municipios que contaban con el recurso para temas de seguridad pública ya no les llega”. Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

“Entendemos que las dádivas a veces son necesarias e importantes para poder ayudar a los demás, pero no ayudas a que las personas crezcan, tienes que hacer que ese empoderamiento y crecimiento vaya, de lo contrario es una dependencia total, le ha apostado el gobierno federal a ello, pero me parece que hay que voltear a ver otro tipo de circunstancias”.

En cuanto a la posibilidad de que se apruebe en esta segunda parte del sexenio otro crédito para el gobierno del estado, comentó que van a escuchar la propuesta del gobernador y se estará analizando, “como legisladores tenemos la gran tarea de entender la circunstancia en la que está el estado y cómo poder abonar para que se mejore y podamos encontrar los resultados que los guanajuatenses nos demandan, y si esto es una forma de encontrarlos, pues ahí hay que buscarlos”.





Local Iberdrola tiene 150 mil millones de euros para invertir en energías renovables

Katya Soto destacó que los inversionistas sigue confiando en el estado y los municipios, y puso como ejemplo una empresa que invierte 800 millones de dólares en Apaseo El Grande e inició su construcción hace unos días, “lo que hoy se vive en Guanajuato ojalá pudiera darse en todo el país, Guanajuato es la cereza del pastel en temas donde tenemos grandes inversiones, tenemos ciudades patrimonio cultural de la humanidad, turismo y resultados como la tercer economía a nivel nacional”.

“Podemos hablar de muchas cosas de Guanajuato para bien, sin embargo necesitamos ir entre la sintonía del gobierno federal, porque Guanajuato es un granito entre 32 estados para hacer un mejor país, “nos están ahorcando y creo que no tiene salida el tema, por lo menos en Guanajuato las cosas no están fáciles para con el gobierno federal”.