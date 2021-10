Está Abugaber comprometido con industriales del país

León, Gto.- El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber Andonie está comprometido con los industriales y trabajara manera responsable para el logro de objetivos de los generadores de la riqueza en México y el empleo. Expresó que es un hombre de principios, de valores y fe, congruente con lo que dice y hace, y aunque el cargo representa grandes retos, éstos le gustan y buscará al mejor equipo para lograr una Confederación más activa y proactiva.

La creación del Centro de Inteligencia, es su proyecto ícono, donde trabajarán Concamin, INEGI y las Cámaras para tener información real y ser referente nacional, lo que hará la diferencia. En la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) creó Prospecta, Centro de Innovación y Competitividad.

Los temas importantes en su gestión serán el emprendimiento, la innovación, la creatividad, la digitalización, la capacitación, entre otras.

Dijo que en las cúpulas empresariales el cargo es muy relevante, pues es el interlocutor natural y válido, además por la ley cámaras con el gobierno federal, estatal y municipal, ante el Congreso de la Unión y el Poder Judicial “cualquier decisión que se tome afecta en todos los sentidos, entonces se tienen que enviar mensajes positivos, los grandes mensajes que se requieren para el sector industrial”.

Los retos son grandes por un lado la recuperación económica y la época de post pandemia, para lo que deben trabajar de manera conjunta el sector privado, social, gobiernos y trabajadores. De esto se derivan aspectos fundamentales como la atracción del empleo, la gran noticia es que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en septiembre se recuperaron los empleos de antes de la pandemia con poco más de 20 millones.



Buscarán reactivar los empleos perdidos, por lo que la industria generará cadenas de valor, trabajarán muy fuerte con las MIPYMES, que es más del 90% “no deben sentirse solas, sino acompañadas en todo momento”.

Explicó que muchos temas son transversales y otros muy específicos, pues cada industria tiene sus problemas específicos como el maíz, el pan, el acero y el cemento, “se tiene que trabajar con políticas públicas que generen las condiciones necesarias para que la industria crezca año con año. El gobierno quiere en su paquete económico un crecimiento del 4%, vamos a empujar para lograrlo, todos juntos, la industria, el comercio y todos los sectores”.

El empresario con más de 30 años en la industria del calzado le interesan los desafíos de todos los sectores industriales del país, por lo que su propuesta 2021-2022 “Fortaleciendo a la nueva industrial mexicana” está basada en la experiencia que obtuvo como presidente de CICEG y del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), y vicepresidente, prosecretario y secretario, a lo largo de cinco administraciones en Concamin.





Acciones estratégicas

Son 10 acciones que Abugaber Andonie llevará a cabo, desde los sectores público, privado y académico, darán continuidad y fortalecerán la nueva industria al hacerla globalmente competitiva, a través de generar productos de valor, inteligencia de mercado, incrementar las exportaciones y el mercado interno, aumento de la internacionalización, cultura de diseño propio, profesionalización del talento humano, incrementar innovación y emprendimiento mediante políticas que apoyen a potencializar las actividades productivas – Industria 4.0, fortalecimiento de la colaboración competitiva, fomento a las prácticas de sustentabilidad - Industria Sustentable, aumentar el acceso de las MIPYMES a servicios financieros y el Centro de Inteligencia Concamin.



Informó que hay un presidente de la Comisión de Medio Ambiente que tiene temas como agua, contaminación del aire y tierra, “vamos a trabajar para que las industrias tengan más productos reciclados”. En su caso busca que los desperdicios de pieles se utilicen láminas y plantas de recuperación, son muchos ejes.

Destacó que la inteligencia de mercado es muy importante para las exportaciones para saber dónde está México que sólo exporta a seis estados de Estados Unidos, mientras que Canadá a 20, buscará aprovechar más el T-MEC y para el mercado interno.

A través de acciones como integración y empatía, la propuesta se centra en el diálogo con el sector privado, público, social, global y académico.

Las estrategias que plantea son promocionar una industria inclusiva que fomente la creación de empleo de alto valor, impulsar políticas que apoyen las actividades productivas, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, acceso de micros pequeñas y medianas industrias a servicios financieros y su integración en las cadenas de valor y en los mercados, incrementar las exportaciones y el mercado interno, así como la industria sustentable.

Compartió que se tienen que generar más productos, identificar sectores donde se pueda diversificar y ser proveedores de la industria nacional y de la exportación de productos de mayor valor.

También ayudará a las MIPYMES en el tema del financiamiento, por lo que trabajará con la banca privada y el gobierno, también buscará que lleguen a escenarios nacionales e internacionales.

Un país pujante

Actualmente hay grandes necesidades en México, pero el valor es trabajar en conjunto “tenemos un país tan pujante, todos apostándole al crecimiento. La industria restaurantera, tienes todo mi respeto, están pasando por una situación muy compleja, pero han sido duros y firmes para seguir ofreciendo sus servicios”, aseguró.

Considera que valores que heredó de su familia como la honestidad y la integridad, para lograr un involucramiento más activo, por lo que los integrantes de Concamin pueden tener la confianza de que hará bien las cosas y llevará a buen fin los proyectos.

Van a buscar programas y alianzas que generen recursos para los organismos afiliados, trabajará en la fluidez de información para su análisis tienen 34 presidentes de Comisión de todos sectores.

Destacó que Francisco Cervantes fue un gran presidente y está agradecido por todo el apoyo que le dio a lo largo de los años.



“Tengo mucha fe que esto va a funcionar bien, mi padre fue un destacado empresario que me ayudó y me enseñó que el camino de la honestidad y el trabajo es lo mejor. Fue un maestro, mi escuela y todo lo que hizo aquí (en León) me motivó, desde que yo era niño, trabajando en pro de la sociedad”, concluyó

FRASES

“La principal herencia que me dejó mi padre es su apellido y es la que tengo que cuidar y estar siempre de corazón con la industria”.

“Tengan la confianza que trabajaré en pro de la industria y toda su problemática se convierte en mi problemática”.

NUMERARIA

Concamin agrupa 125 cámaras y asociaciones.