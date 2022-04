Esperan mayores utilidades con Reforma Laboral: CTM

León, Gto.- La nueva Reforma Laboral, asegura a poco más de 1 millón de trabajadores asegurados ante el IMSS obtendrán mejores utilidades a diferencia de años anteriores, al terminar con el outsourcing, aseguró Hugo Varela Flores, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el Estado.

Explicó que antes, si una empresa tenía utilidades y el sindicato llegaba a un acuerdo con ellos para que al trabajador se le diera una cantidad, ahora con la Reforma de Ley esto no será posible, porque se supone que la persona debe tener más utilidades.

Local Ve CTM posible la renovación de CCT en Mazda Salamanca

“Ya no debe haber esas empresas donde no hay la posibilidad de que el trabajador se quede sin utilidades porque la empresa no las generó, ahora el trabajador debe tener más beneficios esperemos que así sea”, comentó.

Destacó que ya no habrá freelance u outsourcing, ya no pueden existir porque de otra manera violan la ley laboral y fiscal, y quien lo ejerza tendrá que sufrir las consecuencias.

Más de 1 millón de trabajadores tendrán utilidades

Precisó que esto marca el inicio de un nuevo comienzo para los trabajadores en el estado que rebasaría el millón de personas, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Estamos ante una nueva etapa y vamos a ver cómo se comportan los empresarios, yo espero que como siempre han sido responsables y en esta ocasión vuelven a demostrar su responsabilidad y el respeto a los derechos de los trabajadores”, indicó.

Mencionó que en mayo todas las empresas deben dar las utilidades a sus trabajadores, pues en abril se debe entregar la declaración de impuestos a los mismos.





Te puede interesar ➡ CTM se queda con contratos colectivos de GM en Ramos Arizpe

Valera Flores dijo que las empresas ya debieron haber entregado a los sindicatos una copia de la declaración anual de las empresas para saber si hubo utilidades, verificar el monto, y en caso de que no existieran, meter las inconformidades.

Las utilidades se reparten de dos formas: Una por los días trabajados y otra por lo que gana cada trabajador, lo que se tiene que publicar.

Adelantó que las personas que no reciban este beneficio pueden acudir ante las autoridades laborales y la Secretaría de Hacienda, para que ésta verifique el cumplimiento porque la situación es de carácter fiscal.

“Esperamos que en esta nueva etapa, el trabajador tenga beneficios, que son resultado del trabajo de todo el año, porque ellos son la fuerza más importante dentro de la empresa para tener resultados favorables y que el capital que está invertido en ella también tenga una utilidad razonable”, concluyó.