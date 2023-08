Es falso el rezago de salud en Guanajuato: Daniel Alberto Díaz Martínez

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Los datos que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el tema de salud, no reflejan la realidad existente en Guanajuato, porque la pregunta en la encuestaba está enfocada al Seguro Popular y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que ya no existen, por lo que es falso el rezado de salud en el Estado.

Así lo expuso Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, quien afirmó que hoy tienen mejor acceso y cobertura las personas que no son derechohabientes del IMSS y del ISSSTE; Celaya es una ciudad que necesita un Hospital del IMSS y del ISSSTE, y eso refleja que la población crece, pero con menos servicios.

“Mientras se siga midiendo, preguntando a las personas que si tienen Seguro Popular o no, ellos (los encuestadores), ya saben que desapareció, lo que generan confusión. Pero nosotros tenemos 637 unidades médicas, con presencia en los 46 municipios, para atender a casi 3.7 millones de habitantes, quienes les otorgamos 21 millones de atenciones, como de consulta, cirugías, estudio de laboratorio, y una persona puede ir a varios servicios; con ello, Guanajuato tiene hoy en día un sistema de salud mucho más consolidado, con mejor cobertura”, enfatizó.

Dijo que dan 400 mil atenciones cada año a derechohabientes de otras instituciones, y está la posibilidad de quienes tienen un seguro de gastos médicos, que es el 2 % de la población, de ejercer su seguro de gastos médicos en hospitales privados.

Para concluir, señaló que el presupuesto ya supera los 15 mil millones de pesos, y no existe otra entidad federativa que apueste tanto a invertir en sistema de salud, y aunque el Coneval refleja otros datos, en Guanajuato no tiene rezago y no tiene problema de cobertura, incluso, una persona que habita en el Estado, tiene la posibilidad de llegar en menos de 30 minutos, a un centro médico.