¿Eres feliz?

León, Gto.- La felicidad es muy importante en la vida de las personas, es por eso que la La ONU declaró el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad.

Los mexicanos somos personas que vivimos más momentos más felices que infelices según una encuesta realizada el día 13 de marzo, unos días antes del anuncio de la OMS por la pandemia del Covid-19.

Según el sondeo, siete de cada diez mexicanos reconocen sentirse más felices en la actualidad, comparado con otros momentos de su vida, mientras que 17 % aceptaron estar menos felices ahora; 11 % se siente igual.

FACTORES QUE HACEN FELICES A LOS MEXICANOS

Los Mexicanos prefieren tener mucho tiempo libre, aunque implique tener poco dinero (67%), sobre tener mucho dinero, pero poco tiempo libre (33%); o bien, estar entre mucha gente (51%), a estar solo o sola (49%).

Por su parte, a 51% les es más satisfactorio comprar una casa nueva que viajar por todo el mundo (49%); mientras que para 58% es más placentero ir al cine que ver Netflix (42%). Entre el dinero y el amor, 58% prefieren ganarse la lotería a encontrar el amor de su vida (42%); o bien, 59% preferiría viajar al futuro que visitar al pasado (41%).





¿QUÉ DICEN LOS CIUDADANOS?





“Soy feliz por tener a mi familia, tengo un buen trabajo, tengo metas y sueños, me da mucha felicidad estar con mi pareja”, dijo Mariela.

“Soy muy feliz, me llevo muy bien con todos mis seres queridos y familiares, mi hija es algo que me motiva y eso me da más felicidad todavía y me da para seguir adelante, el dinero no es tan importante; sí se necesita, pero tener felicidad es tener a la familia con salud”, señaló Luis Angel.

“La vida hay que disfrutarla, tengo familia, tengo novia y el día que no tenga está Dios y me tengo a mi mismo; eso es lo más importante y no perderse, pues si eso pasa hay que buscar a ayuda, eso no es mal”, señaló Carlos.





“Soy feliz por todo, porque vivo. Conocer a los verdaderos amigos, a los que en realidad están contigo, también la familia me apoya y no los perjudico”, mencionó Ricardo.