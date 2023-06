Era excandidata a diputación local en 2021 mujer asesinada en Brisas del Valle

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Benito Quevedo Perales, dirigente de colonias y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) exigió la renuncia del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, tras el asesinato de su hija Paola Quevedo Arreaga, la tarde de este martes en el acceso al fraccionamiento Brisas del Valle, mientras comercializaba ropa.

Paola fue candidata a diputada local por la vía proporcional por el partido MORENA, del que era militante. en las elecciones de 2021. Benito Quevedo se presentó en las instalaciones de este diario y declaró que al mediodía le dieron una noticia en el sentido de que habían asesinado a su hija Paola, y su cuerpo estaba en la entrada del fraccionamiento donde ella vive, Brisas del Valle, y cuando acudió ya estaba Guardia Nacional y las autoridades estatales.

“Me duele mucho y lo que padece el estado, hoy pasó esto y responsabilizo al fiscal del estado Zamarripa, pido su renuncia, basta de asesinatos en el estado, basta de que la delincuencia organizada controle Guanajuato, no hay gobierno, no hay seguridad, lo denuncio y haré otras actividades fuertes que en su momento lo haré saber”, dijo.

“Vengo a denunciar mi dolor porque también hace tres años me asesinaron a dos sobrinos y hasta la fecha no se sabe quién fue, no hay justicia, todo esto lo siento en mi corazón y lo hago por Celaya y por el estado, mi hija era militante de MORENA y yo también, entonces demando que el gobierno responda y que haya seguridad y paz, Zamarripa y el gobierno del estado no lo garantizan, por eso pido la renuncia del fiscal”.

Detalló que Paola fue candidata a diputada local en las elecciones pasadas, era activista política de Morena, y tenía la coordinación los comités de la Cuarta Transformación del partido en la colonia Emiliano Zapata y en la Santa Rita., activista que conocieron en Celaya y en el estado.

Agregó que hará tres actividades que al día siguiente las hará saber y que ojalá y se entere el gobierno federal, porque hay asesinado a una activista morenista que era su hija, “yo estoy dispuesto a todo lo que venga, ofrezco mi familia, porque puede haber consecuencias para ella, mi familia tomó la determinación que así lo hagamos, estamos para defender a Guanajuato en Celaya”, concluyó.