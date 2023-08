Entregan 3 mil 700 paquetes escolares a estudiantes de León

León, Gto.- La mañana de este jueves el gobierno municipal de León entregó 3 mil 700 paquetes escolares a estudiantes de 54 instituciones educativas del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria.

La entrega se hizo en la escuela Secundaria General 4 “Hermanos Flores Magón”, ubicada en la colonia Portales de San Sebastián donde también estuvieron presentes 46 comités de colonos.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que se trata de una inversión fundamental para el presente y futuro de León por lo que se invirtieron 672 mil 900 pesos.

“Sabemos a lo que ustedes se enfrentan cada que hay regreso a clases porque son desde los tenis, el uniforme, los útiles y una gran lista de todo lo que tienen que estar gastando. Y nosotros no queremos que ningún niño pierda la escuela porque su familia no tiene los recursos para mandarlo a estudiar. Hay muchas maneras en las que el gobierno les podemos tender la mano, queremos estar cerca de los padres de familia para no dejarlos solos”, comentó.

Tan sólo este año, el gobierno municipal ha invertido más de 120 millones de pesos en educación.

De ese monto, 55 millones se destinaron en infraestructura educativa con 34 acciones como la construcción y rehabilitación de baños, bardas perimetrales, domos deportivos y aulas.

Además, se invirtieron 18 millones de pesos en la mejora de entornos escolares con la instalación de cámaras conectadas al C4, luminarias, banquetas y alarmas sonoras para generar una convivencia estudiantil sana y en paz.

Y resalta una de las inversiones más importantes: las becas municipales, en donde hoy se destina cuatro veces más de lo que se invirtió en 2021.

Durante la administración encabezada por Alejandra Gutiérrez, se han distribuido 51.1 millones de pesos en becas, lo que representa 11 mil 955 apoyos entregados, cifra con la que se rebasa la meta trianual de 9 mil 900 becas.

El director de Educación, Jonathan González Muñoz, destacó también la inversión histórica hecha a la infraestructura educativa leonesa.

“Hoy estamos apostando a mejores entornos escolares que generen convivencia escolar sana en un entorno de paz para nuestros estudiantes, por lo que también se ha invertido en la instalación de cámaras conectadas al C4, en luminarias, banquetas y también en alarmas sonoras para mitigar cualquier acto de vandalismo. La inversión ha superado los 18 millones de pesos”, explicó.