Entre recuerdos y nostalgia avanza remodelación de tradicional escuela

León, Gto.- Los trabajos de remodelación de la histórica Eufrasia Pantoja siguen avanzando, ya queda poco, o nada, de lo que era ese edificio por el que pasaron varias generaciones de alumnos.

Fueron 60 años lo que estuvo en pie el edificio de la Primaria Urbana N.4 Eufrasia Pantoja ubicada en la calle Miguel Alemán, hoy en día, entre escombros se asoma lo que será el nuevo edificio que ha de dar alojamiento a cientos de estudiantes.

Locatarios de los alrededores lamentan que el emblemático edificio haya sido demolido en su totalidad, sin dejar rastro alguno de lo que alguna vez vez.

Con nostalgia, una vendedora de uno de los locales expresó “estaba bien maciza, ahora le están metiendo otros materiales”, la mujer dijo que en el recuerdo quedarán aquellos muros tan característicos de dicha escuela.

Antes de que la pandemia comenzará a tomar fuerza, los padres de familia reportan que hacía falta mantenimiento al edificio.

La remodelación de la escuela fue anunciada a principios de este año, la inversión de la obra es municipal y estatal, 33 millones costará la remodelación total.

Al frente de la construcción se indica que la escuela contará con 3 niveles, 18 aulas serán construidas, tendrá servicios sanitarios, dirección y escaleras, además de una obra complementaria. Los beneficiados serán 752 estudiantes.

La obra tendría que estar terminada en diciembre, y listas totalmente antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

Según el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) el avance de la obra va en un 60 %.

Recuerdos y nostalgia

Cientos de historias giran en torno a la escuela primaria Eufrasia Pantoja, desde quienes se echaban la pinta, hasta los que recuerdan la comida de los carritos de la Miguel Alemán.

“Yo hice la primaria ahí hace ya más de 20 años, ya en ese tiempo era una escuela vieja, de lo que me acuerdo mucho es de las tortas de 10 pesos, cuando paso me da risa; es raro ver la escuela ya abajo, si le hacia falta su arregladita, no me acuerdo muchos de cómo era por dentro, pero es raro” platicó Moises Medina de 30 años, quien eligió por dedicarse a la contabilidad.

Natalia Sánchez dijo que si bien era una escuela vieja que necesitaba ser rehabilitada, hubieran dejado algo al frente que se quedara como recuerdo.

“Por pura nostalgia nada más, los arquitectos saben lo que hacen, ojalá quede bonita y fuerte…” expresó la joven.